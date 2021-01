Apple entwickelt „Musik“ und „Podcasts“ für Microsoft-Plattformen

Die Tage von iTunes sind möglicherweise auch im PC-Umfeld gezählt. Apple will die bereits als iTunes-Ersatz auf dem Mac fungierenden Apps Musik und Podcasts offenbar auch für Windows anbieten.

Einem Bericht der Webseite 9to5Mac zufolge ist die endgültige Zielrichtung zwar nicht ganz sicher, man wisse aber, dass Apple die Anwendungen im Rahmen eines geschlossenen Beta-Programms für Microsoft-Plattformen teste. Alternativ zu Windows-PCs wäre zumindest auch denkbar, dass hier ein Angebot für die Xbox in Arbeit ist. Apple bietet auch seine TV-App schon für die Microsoft-Konsole an.

Für einen Einsatz auf Windows-Rechnern spricht allerdings auch, dass iTunes für diese Plattform kaum noch zeitgemäß ist und schon längere Zeit nicht mehr aktualisiert wurde. Dabei dürfte es im Interesse von Apple sein, insbesondere Abonnenten von Apple Music ein besseres Benutzererlebnis zu bescheren, als dies unter Windows im Moment der Fall ist.

Bereits vor mehr als einem Jahr hat sich abgezeichnet, dass Apple auch die Medienzentrale iTunes nicht nur auf dem Mac, sondern auch unter Windows ablösen will. Per Stellenanzeige wurde damals nach Entwicklern für die „nächste Generation von Medien-Apps für Windows“ gesucht.

iTunes selbst hat am Wochenende erst seinen 20. Geburtstag gefeiert. Die Software wurde am 9. Januar 2001 von Steve Jobs vorgestellt. Der damalige Apple-Chef läutete damit auch den Sprung Apples in ein neues digitales und außergewöhnlich erfolgreiches Zeitalter ein. Auf dem Mac wurde iTunes mit macOS Catalina vor zwei Jahren durch einzelne Apps wie Musik und Podcasts ersetzt, sodass die Software nur noch unter Windows für aktuelle Systemversionen erhältlich ist.