Leserfrage: Gute HD-Webcam für den Mac gesucht

Mit „Was sind eure 1080p-Webcam-Favoriten“ werfen wir mal wieder eine Leserfrage in die Runde, die derzeit für etliche Nutzer von Interesse sein dürfte. Apple stattet zwar die meisten seiner Rechner von Haus aus mit integrierten Kameras aus, teils arbeiten diese allerdings mit vergleichsweise geringen Auflösungen, Computer wie der Mac mini erfordern zudem generell den Einsatz externer Kameras.

ifun.de-Leser Philipp ist derzeit auf der Suche nach einer vernünftigen und am besten noch preislich attraktiven Webcam für den Mac und fragt nach Rat. Die massive Ausbreitung von Home-Office hat hier in den letzten Monaten zu Engpässen geführt, mittlerweile hat sich die Situation wieder verbessert, die verfügbaren Produkte unterscheiden sich in Sachen Ausstattung, Preis und Bewertung allerdings deutlich.

Daher unsere Bitte an Mac-Nutzer, die eine externe Webcam verwenden, ihre Tipps hier an andere Leser weiter zu geben. Achtet dabei insbesondere auf die aktuell verbreiteten Anforderungen wie das problemlose Zusammenspiel mit allen Anwendungen und neben gutem Bild vor allem auch guter Ton auch für Videokonferenzen.