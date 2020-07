Apple: Drei Chefgehälter für bezahlbaren Wohnraum

Seit Jahren schon hat Kalifornien mit einer massiven Wohnraumkrise zu kämpfen. Bezahlbare Wohnungen sind so gut wie nicht mehr vorhanden. Bewohnte Camper am Straßenrand sind auch im Silicon Valley keine Ausnahme mehr.

Von den sozialen Problemen abgesehen, verkompliziert der Wohnungsmangel den vor Ort ansässigen Technologie-Unternehmen so auch das Anwerben neuer Mitarbeiter.

Tim Cook und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom

Womit wir zur heutigen Apple-Ankündigung kommen, $400 Million US-Dollar in die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums in Kalifornien investieren zu wollen. Umgerechnet in die Vergütung des Apple CEO Tim Cook: drei Jahresgehälter.

Doch bei den 400 Millionen handelt es sich nur um einen Bruchteil des Apple-Engagements. Insgesamt hat Cupertino 2,5 Milliarden US-Dollar zur Seite gelegt, um Hauskäufer und Mietinteressenten in Kalifornien zu unterstützen.

Der auf fünf Jahre angelegte Hilfsfond wurde im vergangenen November ins Leben gerufen. Die heute kommunizierte Investition der $400 Million US-Dollar soll für 250 bezahlbare Apartment-Einheiten in der Bay Area sorgen.

Die 2,5 Milliarden Dollar die Apple zur Bekämpfung der Immobilienkrise in Kalifornien zur Seite gelegt hat sollen folgendermaßen gesplittet werden: