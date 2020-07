Zwei Stunden mehr Laufzeit: Chrome drosselt Hintergrund-Tabs

Google Chrome-Browser experimentiert derzeit mit einem neuen Feature, dass die Akku-Last der populären Safari-Alternative drastisch reduzieren soll.

Die in der aktuellen Testversion verfügbare Option „throttle Javascript timers in background“ soll die Ausführung von Javascript in nicht aktiven Tabs deutlich verlangsamen. Die Funktion wird sich damit vor allem auf Systemen bemerkbar machen, auf denen Chrome stets mit mehreren geöffneten Tabs läuft.

Ersten Tests nach sollen sich hier bis zu zwei Stunden zusätzlicher Akkulaufzeit freigeben lassen, die Chrome sonst schlicht ohne sichtbare Gegenleistung für sich beansprucht hätte.

Mit einer weißen Seite im Vordergrund und 36 aktiven Tabs im Hintergrund würde es Chrome auf einem 15-Zoll MacBook Pro aus 2018 auf eine Akkulaufzeit von 6,4 Stunden bringen. Nachdem die Tester die neue Option „throttle Javascript timers in background“ aktiviert haben, verbesserte sich die Laufzeit auf durchschnittliche 8,2 Stunden.

Im Vergleich: Auf der selben Maschine mit den selben Tabs kam Safari auf 9,3 Stunden.