„Mmmmm… something powerful is coming“
Apple kündigt baldigen Start des neuen MacBook Pro mit M5-Prozessor an
Gestern sind bei uns bereits erste Zweifel an der Vorhersage aufgekommen, dass Apple in dieser Woche tatsächlich neue Produkte vorstellt. Greg Joswiak, seines Zeichens bei Apple für das weltweite Produktmarketing zuständig, hat diese jedoch über Nacht ausgeräumt. Auf der Kurznachrichtenplattform X hat Joswiak nun das unten eingebettete Video und den Kommentar „Mmmmm… something powerful is coming“ geteilt.
Überraschend ist für uns dabei nur, dass Apple offenbar als erstes ein neues MacBook Pro auf der Liste hat. Wir hätten darauf getippt, dass Apple mit dem bereits „verbrannten“ iPad Pro M5 beginnt und sich das überarbeitete MacBook Pro zum Schluss der Vorstellungsreihe aufspart. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass Apple die Neuankündigungen diesmal nicht wie in den vergangenen Jahren über mehrere Tage verteilt, sondern alle Neuheiten gleichzeitig veröffentlicht.
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
Wer in dem von Joswiak veröffentlichten Video nach Hinweisen sucht, kann über das recht eindeutige „Coming soon“ hinaus mehrere Andeutungen auf die Zahl 5 und dementsprechend Apples M5-Prozessor hineininterpretieren. Das kurz gezeigte MacBook ist in der Form eines V – also der römischen Zahl 5 – geformt und der von Joswiak begleitend veröffentlichte Satz „Mmmmm… something powerful is coming“ beginnt mit fünf Ms.
Ähnliches Schema wie im vergangenen Jahr
Der Apple-Manager hat bereits im vergangenen Jahr mit einem ähnlichen Beitrag auf X die „stille“ Produkteinführung neuer Geräte angekündigt. Damals hatte Joswiak auf eine bevorstehende aufregende Woche verwiesen, in der dann an drei Tagen hintereinander jeweils um 16 Uhr neue Modelle des iMac, des Mac mini und des MacBook Pro erschienen sind.
In diesem Jahr wird neben neuen, mit einem M5-Prozessor ausgestatteten Modellen des iPad Pro und des MacBook Pro auch eine verbesserte Version von Apples Datenbrille Vision Pro erwartet. Hier beschränken sich die Neuerungen wohl ebenfalls vorrangig auf einen schnelleren Prozessor. Allerdings soll Apple auch auch das von vielen Nutzern kritisierte Kopfband bequemer gestalten.
Nice. Kann es kaum abwarten.
Na da bin ich mal gespannt ob und wann das iPad kommt.
Ich warte auf das M9 iPad, mein M4 ist mir für E-Mails Onlinebanking viel zu lahm. Prozessorleistung ist bekanntlich durch nichts zu ersetzen ausser durch noch mehr Prozessorleistung;-)
Wie hieß es in einem Artikel: Mit einem Lamborghini auf dem Golfplatz.
So komm ich mir mit dem iPad M4 vor…
Jetzt habe ich mir gerade einen Mac Studio mit M4, Max und schon kommt der nächste raus.
Mein MBP mit M2Max hatte eine unglaublich kurze „Halbwertszeit“ bis der M3 kam. Das hatte mich schon ziemlich verblüfft. Aber, was soll ich sagen, der M2 funktioniert weiterhin bestens und schnell, selbst für PS oder LR.
Ich hoffe mal auf nen neuen Apple TV…
Gerüchten zufolge wohl erst im Frühjahr 2026! Verschiebt sich immer weiter!
Mark Gurman hat sich gestern abend wieder korrigiert und geht jetzt doch, von den nächsten Tagen aus. Da wohl gerade die Lager in den Stores bei Apple TV und HomePod mini leer laufen.
Vielleicht wird der ja auch einfach eingestellt zumal Apple TV + nun Apple TV heißt…
Denke der Nachfolger des Apple TV bekommt auch einen neuen Namen.
Eddy Cue hat in einem Interview mitgeteilt, dass die Hardware ja schon einen anderen Namen hat, nämlich „Apple TV 4K“ und dass dies als Unterscheidung seiner Meinung nach ausreicht.
So ganz unrecht hat er da ja nicht. Auch wenn fast jeder den 4k Zusatz im normalen Sprachgebrauch weg lässt.
Denke 1% der Käufer reizen ein M5 Gerät aus!
Dann wären das noch immer mehr als Menschen ihr Hirn ausreizen…
Gehe davon aus, das die meisten, die auf einen M5 warten, auch einen M5 brauchen – wie sollte man sich sonst die Ausgaben rechtfertigen?