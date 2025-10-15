Apple kündigt baldigen Start des neuen MacBook Pro mit M5-Prozessor an

Gestern sind bei uns bereits erste Zweifel an der Vorhersage aufgekommen, dass Apple in dieser Woche tatsächlich neue Produkte vorstellt. Greg Joswiak, seines Zeichens bei Apple für das weltweite Produktmarketing zuständig, hat diese jedoch über Nacht ausgeräumt. Auf der Kurznachrichtenplattform X hat Joswiak nun das unten eingebettete Video und den Kommentar „Mmmmm… something powerful is coming“ geteilt.

Überraschend ist für uns dabei nur, dass Apple offenbar als erstes ein neues MacBook Pro auf der Liste hat. Wir hätten darauf getippt, dass Apple mit dem bereits „verbrannten“ iPad Pro M5 beginnt und sich das überarbeitete MacBook Pro zum Schluss der Vorstellungsreihe aufspart. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass Apple die Neuankündigungen diesmal nicht wie in den vergangenen Jahren über mehrere Tage verteilt, sondern alle Neuheiten gleichzeitig veröffentlicht.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Wer in dem von Joswiak veröffentlichten Video nach Hinweisen sucht, kann über das recht eindeutige „Coming soon“ hinaus mehrere Andeutungen auf die Zahl 5 und dementsprechend Apples M5-Prozessor hineininterpretieren. Das kurz gezeigte MacBook ist in der Form eines V – also der römischen Zahl 5 – geformt und der von Joswiak begleitend veröffentlichte Satz „Mmmmm… something powerful is coming“ beginnt mit fünf Ms.

Ähnliches Schema wie im vergangenen Jahr

Der Apple-Manager hat bereits im vergangenen Jahr mit einem ähnlichen Beitrag auf X die „stille“ Produkteinführung neuer Geräte angekündigt. Damals hatte Joswiak auf eine bevorstehende aufregende Woche verwiesen, in der dann an drei Tagen hintereinander jeweils um 16 Uhr neue Modelle des iMac, des Mac mini und des MacBook Pro erschienen sind.

In diesem Jahr wird neben neuen, mit einem M5-Prozessor ausgestatteten Modellen des iPad Pro und des MacBook Pro auch eine verbesserte Version von Apples Datenbrille Vision Pro erwartet. Hier beschränken sich die Neuerungen wohl ebenfalls vorrangig auf einen schnelleren Prozessor. Allerdings soll Apple auch auch das von vielen Nutzern kritisierte Kopfband bequemer gestalten.