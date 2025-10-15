SSD-Erweiterungsdock für Mac mini im klassischen Macintosh-Design

Der Anbieter Wokyis bietet sein im Stil eines alten Macintosh-Computers gehaltenes Dock für den Mac mini jetzt auch in Deutschland zur direkten Bestellung an. Das ausgefallene Zubehör lässt sich zum Preis von 169,99 Euro bei Amazon bestellen. Das Projekt wurde ursprünglich per Crowdfunding gestartet. Unterstützer haben ihre Geräte bereits im vergangenen Monat erhalten.

Die Wokyis M5 Retro-Dockingstation ist für den Mac mini M4 konzipiert und verfügt im Gegensatz zu gewöhnlichen Erweiterungsdocks auch über einen integrierten Bildschirm.

Als Erweiterungsdisplay verwendbar

Das Dock ist so konstruiert, dass der Mac mini direkt in das Gehäuse eingesetzt wird, wodurch der Platzbedarf sinken und der Kabelaufwand reduziert werden soll. Vorderseitig befindet sich ein integriertes 5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1280 × 720 Pixeln, das wahlweise als Erweiterungsbildschirm für den Rechner oder allgemeine Statusanzeigen oder ähnliche Informationen darstellen kann.

Die Vorder- und Rückseite bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Neben einem USB-C-Port sind vier USB-A-Buchsen, ein 8K-DisplayPort, ein HDMI-Eingang, SD- und microSD-Kartenslots sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss integriert. Damit eignet sich das Dock für die gleichzeitige Anbindung von externen Laufwerken, Displays und Peripheriegeräten. Ein kleiner Wermutstropfen: Die maximale Geschwindigkeit von USB-C-Verbindungen ist anschlussseitig auf 10 Gbit/s begrenzt. Der Hersteller will allerdings zukünftig auch eine Pro-Variante mit Unterstützung für Thunderbolt 5 und Übertragungsraten bis zu 80 Gbit/s anbieten.

Mit integriertem SSD-Slot

Schneller Speicher lässt sich allerdings auch direkt in das Gehäuse integrieren. Das Wokyis-Dock verfügt über einen M.2-NVMe-SSD-Slot, der laut Hersteller Speicherkarten mit bis zu 8 Terabyte Größe aufnehmen kann. Die Dockingstation dient dabei gleichzeitig als passiver Kühlkörper. Die SSD-Aufnahme unterstützt Speichermodule der Größen 2230 bis 2280.