Neuer Sonos Era 100 SL: Mikrofonfreie Standardoption erstmals reduziert

Mit dem Era 100 SL hat Sonos erst Anfang April eine neue Variante seines kompakten WLAN-Lautsprechers vorgestellt. Das Modell verzichtet auf integrierte Mikrofone und richtet sich damit an Nutzer, die weder Sprachsteuerung noch permanente Sprachassistenten benötigen. Obwohl der Lautsprecher erst seit rund zwei Monaten erhältlich ist, fällt der Preis nun erstmals auf 169 Euro.

Das aktuelle Amazon-Angebot liegt damit nicht nur 30 Euro unter der ursprünglichen Preisempfehlung von 199 Euro, sondern auch nochmals 10 Euro unter dem derzeitigen Aktionspreis im Sonos-Onlineshop.

Vorgestellt wurde der Era 100 SL gemeinsam mit dem mobilen Sonos Play. Während Sonos beim Play neue Nutzungsszenarien für Bluetooth und den mobilen Einsatz in den Mittelpunkt stellte, verfolgt der Era 100 SL einen deutlich klassischeren Ansatz. Das Gerät soll vor allem als unkomplizierter Einstieg in das Sonos-Ökosystem dienen und sich später flexibel erweitern lassen.

Bekannte Technik ohne Sprachsteuerung

Technisch orientiert sich der Era 100 SL vollständig am regulären Era 100. Sonos setzt auf dieselbe akustische Konstruktion mit breiter Stereotrennung und ausgewogener Basswiedergabe. Der wesentliche Unterschied liegt im Verzicht auf Mikrofone und die damit verbundenen Sprachfunktionen.

Der Lautsprecher kann einzeln genutzt werden, lässt sich aber auch mit einem zweiten Gerät zu einem Stereopaar kombinieren. Alternativ kann er als Rücklautsprecher in Heimkino-Konfigurationen eingesetzt werden. Die Einbindung erfolgt über die Sonos-App. Unterstützt werden zudem Apple AirPlay 2, Spotify Connect und Bluetooth.

Zur Klanganpassung steht Trueplay zur Verfügung. Die Funktion analysiert die Raumakustik und passt die Wiedergabe an die jeweiligen Gegebenheiten an. Dadurch soll der Lautsprecher sowohl in kleineren Räumen als auch in größeren Wohnbereichen ein ausgewogenes Klangbild liefern.

Nach turbulenten Monaten kehrt Ruhe ein

Für Sonos kommt das Angebot in einer Phase, in der sich das Unternehmen wieder stärker auf seine Hardware konzentrieren kann. Nachdem die Einführung der überarbeiteten Sonos-App erhebliche Kritik ausgelöst hatte, scheint der Hersteller die meisten der damals bemängelten Probleme inzwischen behoben zu haben. Zahlreiche Funktionen wurden nachgereicht, die Stabilität verbessert und die Nutzerbewertungen der Anwendung haben sich in den vergangenen Monaten wieder spürbar erholt.

Vor diesem Hintergrund dürfte der Era 100 SL insbesondere für Anwender interessant sein, die ihr bestehendes Sonos-System erweitern möchten. Durch den vergleichsweise niedrigen Preis eignet sich das Modell als zusätzlicher Lautsprecher für weitere Räume, als zweites Gerät für ein Stereo-Setup oder als Baustein für Heimkino-Konfigurationen.

Mit dem aktuellen Amazon-Angebot erreicht der Era 100 SL bereits wenige Wochen nach Marktstart seinen bislang niedrigsten Preis.