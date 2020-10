Apple-Datenbank MacTracker: Durststrecke endgültig überwunden

Nachdem die inoffiziellen Apple-Produktdatenbank MacTracker, die sowohl als iOS-Anwendung als auch im Mac App Store kostenlos erhältlich ist, ist Sommer 2019 auf Tauchgang ging, haben sich viele Anwender Sorgen um den Fortbestand des beispiellosen Projektes gemacht.

Die Freeware-Applikation von Ian Page, eine seit etlichen Jahren zuverlässig mit Aktualisierungen versorgtes Nachschlagewerke, verschlief unter anderem den Marktstart von Mac Pro, iPhone 11, MacBook Pro (16-Zoll, 2019) und registrierte auch die 2019 neu ausgegebenen System-Aktualisierungen auf iOS 13, iPadOS 13, watchOS 6 und tvOS 13 nicht.

Eine ungewöhnliche Pause, die auch trotz mehrfacher Nachfrage nicht eingeordnet werden konnte. Vielleicht musste MacTracker hinter neuen Hobbys des Entwicklers zurückstecken, vielleicht gab es private Vorkommnisse, die wichtiger waren als die Pflege eines Freeware-Downloads – wir konnten damals nur spekulieren. Fest stand allerdings: die lieb gewonnene Freeware veraltetet zusehends.

Ende April 2020 wurde in Form eines Updates entwarnt, dass alle Produkte und Systeme Apples in den umfassenden Katalog eingepflegt, die seit dem Update-Stopp im vorangegangenen Jahr veröffentlicht worden war.

Nun ist die Durststrecke endgültig überwunden. Nachdem die iOS-App bereits ihr Update bekommen hat steht nun auch die Mac-Ausgabe des MacTracker in Version 7.9.6 zum Download bereit und trägt erneut mehrere Apple-Produkte, wie die beiden neuen Modelle der Apple Watch, und die neuen Betriebssysteme für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV in den eigenen Katalog nach.

iPad (8 Generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

iOS 14

iPadOS 14

watchOS 7

tvOS 14

In MacTracker findet in, gegliedert in Kategorien (etwa: Notebooks) und Unterkategorien (etwa: iBook, MacBook, MacBookAir, MacBook Pro, PowerBook und PowerBook G3/G4) ausführliche Informationen zu allen Macs, allen Mobilgeräten Applles und zahlreichen Peripherie-Geräten wie iPods, Apple TV, Airport-Stationen.

Auch umfassende Details zu historischen Geräten stellt die App zur Verfügung.

MacTracker für macOS

MacTracker für iOS