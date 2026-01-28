Apple Creator Studio: Neues Software-Abo startet offiziell

Mit dem heutigen Start von Apple Creator Studio macht Apple sein neues Kreativabonnement offiziell verfügbar. Die bereits vor rund zwei Wochen angekündigte Bündelung mehrerer Profi-Anwendungen kann ab sofort regulär im App Store gebucht werden.



Neben dem Funktionsumfang rücken damit auch die Preisstruktur und die teils hohen Systemanforderungen stärker in den Fokus.

Monatspreis ersetzt Einmalkäufe nicht vollständig

Apple Creator Studio kostet 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr. Enthalten sind unter anderem Final Cut Pro (350 Euro), Logic Pro (230 Euro) und Pixelmator Pro (60 Euro) sowie die Mac-Werkzeuge Motion (60 Euro), Compressor (60 Euro) und MainStage (35 Euro).

Zusätzlich sollen Abonnenten erweiterte Funktionen und Premiuminhalte für Keynote, Pages und Numbers erhalten. Ein einmonatiger Testzeitraum ist inklusive. Studierende und Lehrkräfte zahlen 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro pro Jahr.

Trotz des Abos bleiben klassische Einmalkäufe möglich. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro und weitere Programme lassen sich weiterhin separat über den Mac App Store erwerben. Damit bleibt Nutzern die Wahl, ob sie langfristig auf ein Abonnement setzen oder einmalig investieren möchten. Für Anwender, die mehrere der Programme regelmäßig nutzen, kann das Abo günstiger ausfallen. Wer hingegen nur einzelne Anwendungen benötigt, fährt mit dem Einzelkauf unter Umständen weiterhin besser.

Aktuelle Betriebssysteme als Voraussetzung

Mit dem Start von Apple Creator Studio gehen teilweise neue Mindestanforderungen einher. Auf dem Mac wird mindestens macOS 15.6 vorausgesetzt, einzelne Bestandteile des Abos erfordern bereits macOS 26. Dazu zählt etwa Pixelmator Pro in der Abo-Version, das auf älteren macOS-Versionen nicht mehr startet. Auch Logic Pro im Rahmen von Apple Creator Studio setzt einen Mac mit Apple-Chip und ein aktuelles System voraus, da neue Analyse- und Assistenzfunktionen lokal berechnet werden.

Auf dem iPad unterscheiden sich die Anforderungen je nach Anwendung. Final Cut Pro für iPad benötigt mindestens iPadOS 18.6, während Pixelmator Pro und neuere Funktionen in Logic Pro bereits iPadOS 26 verlangen. Funktionen wie die Transkriptsuche in Final Cut Pro oder die automatische Akkorderkennung in Logic Pro stehen zudem nur auf Geräten mit neueren Chips zur Verfügung. Ältere iPads und Macs können die Anwendungen teilweise weiterhin nutzen, bleiben bei einzelnen neuen Funktionen jedoch ausgeschlossen.

Apple Creator Studio ist ab sofort im App Store verfügbar und wird nach Ablauf der Testphase automatisch kostenpflichtig verlängert, sofern das Abonnement nicht gekündigt wird.