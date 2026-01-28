Neu bei Prime Video im Februar 2026: Pastewka, Cross und 56 Tage

Der Februar 2026 erweitert das Angebot von Prime Video mit einer Mischung aus deutscher Fiction, internationalen Serien und genrebetonten Originalfilmen. Der Video-Streaming-Dienst setzt dabei auf klar erkennbare Schwerpunkte, die von Krimis über Romance bis hin zu Action reichen.

Ihr wollt wissen, was schon läuft? Folgt diesem Link zu den Januar Neuvorstellungen.

Mal wieder Bastian Pastewka

Im Zentrum des Monatsprogramms steht die deutsche Murder-Mystery-Komödie „Fabian und die mörderische Hochzeit“, die humorvolle Elemente mit klassischen Krimimotiven verbindet und den Auftakt für mehrere europäische Eigenproduktionen bildet.

Ergänzt wird das Angebot durch die zweite Staffel der Thriller-Serie „Cross“, die ihre Geschichte um moralische Grauzonen, Gewalt und Machtstrukturen konsequent fortführt und auf eine serielle Erzählweise mit wöchentlicher Veröffentlichung setzt.

Pünktlich zum Valentinstag richtet sich Prime Video zudem gezielt an Fans romantischer Stoffe. Der Film „Love Me Love Me“ kombiniert Coming-of-Age-Elemente mit Beziehungsdrama und verlegt seine Handlung in ein internationales Umfeld, das persönliche Neuanfänge und emotionale Konflikte in den Mittelpunkt stellt.

Einen deutlich düsteren Ton soll dagegen die neue Thriller-Serie „56 Tage“ anschlagen, die eine Liebesgeschichte mit einem Mordfall verknüpft und ihre Spannung aus der Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart bezieht.

Zum Monatsende erweitert der Action-Abenteuerfilm „The Bluff“ das Programm. Die Geschichte einer ehemaligen Piratin, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, setzt auf klassische Abenteuer-Unterhaltung.

Insgesamt zeigt sich der Februar bei Prime Video als Monat mit vergleichsweise breiter Auswahl.

Alle Filme und Serien, die den Katalog des Online-Händlers im kommenden Monat ergänzen werden, haben wir im Anschluss für euch gelistet.

