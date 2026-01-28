Über 40 neue Filme und Serien
Neu bei Prime Video im Februar 2026: Pastewka, Cross und 56 Tage
Der Februar 2026 erweitert das Angebot von Prime Video mit einer Mischung aus deutscher Fiction, internationalen Serien und genrebetonten Originalfilmen. Der Video-Streaming-Dienst setzt dabei auf klar erkennbare Schwerpunkte, die von Krimis über Romance bis hin zu Action reichen.
Ihr wollt wissen, was schon läuft? Folgt diesem Link zu den Januar Neuvorstellungen.
Mal wieder Bastian Pastewka
Im Zentrum des Monatsprogramms steht die deutsche Murder-Mystery-Komödie „Fabian und die mörderische Hochzeit“, die humorvolle Elemente mit klassischen Krimimotiven verbindet und den Auftakt für mehrere europäische Eigenproduktionen bildet.
Ergänzt wird das Angebot durch die zweite Staffel der Thriller-Serie „Cross“, die ihre Geschichte um moralische Grauzonen, Gewalt und Machtstrukturen konsequent fortführt und auf eine serielle Erzählweise mit wöchentlicher Veröffentlichung setzt.
Pünktlich zum Valentinstag richtet sich Prime Video zudem gezielt an Fans romantischer Stoffe. Der Film „Love Me Love Me“ kombiniert Coming-of-Age-Elemente mit Beziehungsdrama und verlegt seine Handlung in ein internationales Umfeld, das persönliche Neuanfänge und emotionale Konflikte in den Mittelpunkt stellt.
Einen deutlich düsteren Ton soll dagegen die neue Thriller-Serie „56 Tage“ anschlagen, die eine Liebesgeschichte mit einem Mordfall verknüpft und ihre Spannung aus der Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart bezieht.
Zum Monatsende erweitert der Action-Abenteuerfilm „The Bluff“ das Programm. Die Geschichte einer ehemaligen Piratin, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, setzt auf klassische Abenteuer-Unterhaltung.
Insgesamt zeigt sich der Februar bei Prime Video als Monat mit vergleichsweise breiter Auswahl.
Alle Filme und Serien, die den Katalog des Online-Händlers im kommenden Monat ergänzen werden, haben wir im Anschluss für euch gelistet.
Neue Serien im Februar 2026
Ab 6. Februar
Ab 11. Februar
Ab 12. Februar
Ab 13. Februar
Ab 18. Februar
Ab 23. Februar
Ab 27. Februar
Neue Filme im Februar 2026
Ab 1. Februar
- Fargo – Blutiger Schnee (1996)
- Glam Girls – Hinreißend verdorben (2019)
- Licorice Pizza
- After
- After Love
- After Truth
- Ein ganzes halbes Jahr (2016)
Ab 3. Februar
Ab 4. Februar
Ab 6. Februar
Ab 7. Februar
Ab 9. Februar
Ab 13. Februar
Ab 16. Februar
Ab 22. Februar
Ab 24. Februar
Ab 25. Februar
Ab 27. Februar
- Man on the Run | Original
- Hit Man (2023)
- Dampfnudelblues
- Sauerkrautkoma
- Kaiserschmarrndrama
- Rehragout-Rendezvous
- Grießnockerlaffäre
- Winterkartoffelknödel
- Guglhupfgeschwader
- Leberkäsjunkie
- Schweinskopf al dente