HBO Max Deutschlandstart: Jetzt auch als Amazon Channel verfügbar

Der Video-Streaming-Dienst HBO Max ist in Deutschland und Österreich ab sofort auch als Zusatzkanal bei Amazon Prime Video buchbar. Prime-Kunden können HBO Max direkt über ihr bestehendes Amazon-Konto abonnieren und die Inhalte innerhalb der Prime-Video-Oberfläche abrufen, ohne eine zusätzliche App installieren oder ein separates Nutzerkonto anlegen zu müssen.

Zum Angebot gehören sowohl internationale Serien und Filme als auch lokale Produktionen. Neben neuen Serien aus dem HBO-Katalog stehen auch deutsche Inhalte wie das 4-Blocks-Prequel „4 Blocks Zero“ oder das Heist-Drama „Banksters“ bereit.

Welche Tarife Amazon anbietet und was fehlt

Bei Amazon Prime Video ist HBO Max aktuell in zwei Varianten verfügbar. Der Einstieg erfolgt über den Tarif Basic mit Werbung für 5,99 Euro pro Monat. Alternativ bietet Amazon den Standard-Tarif für 11,99 Euro pro Monat an, der ebenfalls Full-HD-Streaming auf zwei Geräten erlaubt und bis zu 30 Offline-Downloads umfasst. Der Premium-Tarif mit 4K-Auflösung, Dolby Atmos und vier gleichzeitigen Streams, der bei direkter Buchung über HBO Max 16,99 Euro im Monat kostet, wird über Amazon nicht angeboten.

Wer HBO Max direkt beim Anbieter bucht, kann zwischen drei Stufen wählen. Neben dem werbefinanzierten Basic-Abo und dem Standard-Tarif gibt es dort auch die Premium-Variante mit höherer Bildqualität und größerem Download-Kontingent. Zusätzlich lässt sich ein Sport-Paket für 3 Euro im Monat ergänzen, das zusätzliche Live-Übertragungen freischaltet.

Bundle-Angebote als Alternative zu Amazon

Parallel zur Amazon-Integration setzt Warner Bros. Discovery weiterhin auf Kooperationen mit anderen Plattformen. In Deutschland bietet waipu.tv HBO Max zusammen mit seinem Perfect-Plus-Paket an. Die Kombination startet ab 17,99 Euro im Monat und richtet sich vor allem an Nutzer, die lineares Fernsehen und Streaming in einem Abo bündeln möchten. Auch RTL+ vertreibt HBO Max im Rahmen eigener Kombitarife, die preislich unter der Summe der Einzelabos liegen.