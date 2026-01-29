Treedix: USB-C-Kabeltester zeigt Transferraten und Ladeleistung

Nicht nur MacBook, iPhone und iPad werden inzwischen über USB-C geladen, seit Einführung der sogenannten „common charger rules“ in der EU setzen immer mehr Endgeräte auf den einheitlichen Stecker-Standard.

In der Praxis bedeutet das oft, dass sich Zuhause und Büro zahlreiche Kabel ansammeln, die äußerlich identisch wirken. Wird eines dieser Kabel dann für einen anderen Zweck genutzt, etwa zum Anschließen einer externen Festplatte oder zum Laden eines MacBooks, kommt es mitunter zu Problemen. Mal bleibt die Datenübertragung deutlich hinter den Erwartungen, mal zieht sich der Ladevorgang ungewöhnlich lange hin.

Ursache ist in der Regel nicht das angeschlossene Gerät, sondern das Kabel selbst. Obwohl USB-C als einheitlicher Steckerstandard auftritt, unterscheiden sich die Kabel erheblich in Aufbau und Leistungsfähigkeit. Viele sind kaum oder gar nicht gekennzeichnet, sodass sich ihre tatsächlichen Eigenschaften mit bloßem Blick nicht zuverlässig erkennen lassen. Um festzustellen, welche Datenraten oder Ladeleistungen ein Kabel tatsächlich unterstützt, kann man aber zu speziellen USB-Kabeltestern greifen. Diese machen sichtbar, was von außen verborgen bleibt.

Datenübertragung und Ladeeigenschaften

Der USB-Kabeltester von Treedix ist darauf ausgelegt, die grundlegenden Eigenschaften von USB-Kabeln sichtbar zu machen. Er erkennt, ob ein Kabel neben der Stromversorgung auch für die Datenübertragung ausgelegt ist und welche USB-Standards dabei unterstützt werden. Dazu gehört die Unterscheidung zwischen einfachen USB-2.0-Kabeln und Varianten, die höhere Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen.

Zusätzlich kann das Gerät anzeigen, ob ein Kabel für höhere Ladeleistungen vorgesehen ist, wie sie etwa beim Laden von MacBooks über USB-C erforderlich sind. Eine Rolle spielt dabei auch der gemessene Innenwiderstand der Leitungen, da dieser Rückschlüsse auf Verluste bei der Energieübertragung zulässt.

Bei USB-C-Kabeln ist der Treedix-Tester zudem in der Lage, vorhandene eMarker-Chips auszulesen. Diese enthalten technische Angaben zur maximal zulässigen Stromstärke, zur unterstützten Spannung sowie zu den vorgesehenen Datenraten. Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, wofür ein bestimmtes Kabel konstruiert wurde und in welchem Einsatzbereich es sinnvoll genutzt werden kann.

Kompatibilität mit verschiedenen Steckertypen

Der Treedix-USB-Kabeltester unterstützt eine Vielzahl gängiger Anschlussarten. Dazu zählen USB-C und USB-A ebenso wie ältere Standards wie Micro-B oder Mini-B. Auch Lightning-Kabel lassen sich prüfen. Die Bedienung ist einfach gehalten. Das Kabel wird an beiden Enden angeschlossen und der Prüfvorgang über eine Taste gestartet.

Die Ergebnisse erscheinen auf einem integrierten Farbdisplay und geben Auskunft über Datenfähigkeit und Stromübertragung. Für den Betrieb kann das Gerät entweder mit Batterien oder über einen USB-Anschluss mit Energie versorgt werden.

Der Treedix-Kabeltester eignet sich damit, um vorhandene USB-Kabel systematisch zu überprüfen und zu entscheiden, welche Strippen künftig noch genutzt werden können und welche aus der Technikschublade aussortiert werden sollten.