Apple bricht die Schallmauer: 2 Billionen Dollar Börsenwert

Am 3. August 2018 kletterte Apples Börsenwert erstmals auf 1000 Milliarden Dollar. Damals wurde der iPhone-Hersteller als erste „Trillion Dollar Company“ gefeiert – immerhin hatte es seit Firmengründung 42 Jahre gedauert ehe Apple-Chef Tim Cook die historische Börsennotierung einfahren konnte.

Für die nächsten 1000 Milliarden Dollar sollte Apple nur einen Bruchteil der Zeit benötigen.

Heute, nur zwei Jahre und zwei Wochen nach dem letzten Meilenstein, hat es Apple erstmals auf eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar gebracht. Über die Ziellinie schubste den Konzern der Aktienkurs von $467,78 den der morgendliche US-Handel anzeigte.

21 Wochen Dauerfeuer

Wie der Technologie-Journalist Jack Nicas in der New York Times betont, hat Apple einen Großteil der beispiellosen Marktkapitalisierung der Corona-Pandemie zu „verdanken“. So hat Apple die zweite Billion fast ausschließlich in den letzten 21 Wochen zugesprochen bekommen und profitierte damit wie viele Technologie-Unternehmen massiv vom Ausbruch des neuen Coronavirus.

Beim Erreichen des „Trillion Dollar“-Status mahnte Apple-Chef Tim Cook 2018 noch zur Bescheidenheit und erinnerte an die Grundwerte der Firma. Auch heute dürfte der Jobs-Nachfolger wohl wieder ein Mitarbeiter-Memo zum Meilenstein formulieren.

Die Summe aller Aktien

Da es in Sachen „market cap“ immer wieder Missverständnisse gibt, verlinken wir hier direkt den Wikipedia-Eintrag zur Marktkapitalisierung.

Der Börsenwert hat wenig (oder, je nach Sichtweite, alles) mit aktuellen Erträgen und Verkäufen zu tun, sondern ist schlicht der rechnerische Gesamtwert aller Anteile eines börsennotierten Unternehmens: „Er ist das Produkt aus dem Kurswert, also dem an der Börse gehandelten Börsenkurs und der Anzahl, der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens.“

Aktiensplit noch in diesem Monat

Apple steht zudem kurz vor einem weiteren Aktiensplit, der die Anteilsscheine wieder attraktiver für Kleinanleger machen und den Kurs damit weiter in die Höhe treiben dürfte.

Der Aufsichtsrat einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 genehmigt. Jeder Apple-Aktionär, der bei Geschäftsschluss am 24. August 2020 eingetragen ist, erhält drei zusätzliche Aktien für jede Aktie, die am Stichtag gehalten wird, und der Handel wird am 31. August 2020 auf der split-bereinigten Basis aufgenommen.