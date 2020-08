Apple bietet den Mac Pro jetzt auch „refurbished“ an

Im Apple Refurb Store ist jetzt erstmals auch der neue Mac Pro mit Preisnachlass erhältlich. Der Rechner kann hierzulande seit Dezember bestellt werden. Angekündigt wurde der Mac Pro bereits im Juni 2019.

Apple reagiert mit der neuen Geräteform auf die Kritik von Kunden aus dem professionellen Bereich, bereits zwei Jahre vor der offiziellen Ankündigung war das Unternehmen zu dem Eingeständnis bereit, dass der zuvor unter gleichem Label verkaufte „Tischmülleimer“ mit seinen nicht vorhandenen Erweiterungsmöglichkeiten der falsche Weg war.

Der neue Mac Pro ist in Deutschland regulär zu Preisen ab 6.335,15 Euro erhältlich, in Top-Ausstattung kann man für das Gerät auch bis zu 65.000 Euro hinlegen. Mit Blick auf die regulär für den Mac Pro anfallenden Preise fällt der Preisabzug im Apple Refurb Store dann auch vergleichsweise hoch aus. So lässt sich das Basismodell für 5.695,45 Euro und damit gut 600 Euro günstiger bestellen, bei der größten angebotenen Konfiguration liegt der Preis im Refurb Store mit 13.568,10 Euro rund 2.500 Euro unter dem offiziellen Apple-Preis.

Apple zufolge sind die im Refurb Store angebotenen Geräte in der Regel von Neugeräten nicht zu unterscheiden. Falls Eingriffe nötig sind, werden nur Originalteile verbaut und Apple gibt auf den Kauf dann auch dieselbe einjährige Garantie wie bei neuen Produkten. Apples Qualitätsversprechen: