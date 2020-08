eufy HomeKit-Kamera mit Bewegungsverfolgung kostet nur 40 Euro

In dieser Woche ist die eufy Security Indoor Cam 2K mit Bewegungsverfolgung zum Knallerpreis von 39,99 Euro erhältlich. Nicht ganz so günstig wie ihre kleine Schwester letzte Woche, dafür kann diese Variante der mit HomeKit und HomeKit Secure Video kompatiblen Kamera ein sich bewegendes Objekt per Schwenkmotor verfolgen.

Die von der Anker-Tochter eufy vertriebene Sicherheitskamera unterstützt mit 1080p die derzeit maximale Auflösung von HomeKit und lässt sich wenn gewünscht auch mit HomeKit Secure Video nutzen. Hier wollen wir aber wie immer auf die damit verbundenen Voraussetzungen hinweisen. Um HomeKit Secure Video bei einer Kamera in vollem Umfang zu verwenden, ist ein iCloud-Abo zum Preis von 2,99 Euro pro Monat (200 GB) erforderlich. Wenn es mehr als eine Kamera sein soll, müsst ihr das große iCloud-Abo zum Monatspreis von 9,99 Euro (2 TB) buchen. Hier begrenzt Apple die Zahl der aktiven Kameras allerdings auf maximal fünf.

24/7-Überwachung auf SD-Karte

Alternativ zum Speicher der Videos bei Apple steht die Möglichkeit zum Live-Zugriff über HomeKit oder die Anwendung des Herstellers zur Verfügung. Zudem bietet die Möglichkeit, Videoaufnahmen auf einer (allerdings nicht im Lieferumfang enthaltenen) MicroSD-Karte zu speichern.

Die eufy Security Indoor Cam 2K lässt sich eigenständig verwenden und benötigt anders als die eufy-Außenkameras nicht die Homebase des Herstellers. Der Zugriff über die App des Herstellers ist mit erweiterten Einsatz- und Einstellungsmöglichkeiten verbunden. Mit eingesetzter SD-Karte lässt sich die Kamera auch zur Rund-um-die-Uhr-Aufzeichnung einsetzen.

360-Grad Motorzoom

Motorgesteuert kann sich die Kamera um 360 Grad drehen sowie den vertikalen Aufnahmewinkel um 96 Grad schwenken. Das Gesichtsfeld des Objektivs beträgt dabei 120 Grad. Nutzer hier entweder einstellen, dass die Kamera per Automatikfunktion die Bewegungen von Menschen oder Tieren verfolgt, oder das Blickfeld per Steuerung über die eufy-App selbst festlegen. Ergänzend zu den Schwenkfunktionen bietet die Kamera auch ein integriertes Digitalzoom mit bis zu achtfacher Vergrößerung.

Dank der Ausstattung mit Mikrofon und Lautsprecher unterstützt die Kamera die Zwei-Wege-Kommunikation. Damit verbunden kann die Kamera auch auf Geräusche reagieren. Eine Nachtsichtfunktion soll für bessere Bilder bei Dunkelheit sorgen.

Alles in allem ein beachtliches Leistungspaket, das von eufy regulär für 49,99 Euro und aktuell im Rahmen einer Sonderaktion für nur 40 Euro zu haben ist.