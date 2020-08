GigaTV: Vodafone integriert Sport-Sender DAZN

Der Netzbetreiber Vodafone hat das Streaming-Angebot auf seiner TV- und Entertainment-Plattform GigaTV erweitert. Fortan steht Kunden auch der Livesport-Streamingdienst DAZN zur Verfügung.

Kabel-TV-Kunden können diesen über die „GigaTV 4K Box“ abrufen, Kunden, die TV- und Videoinhalte ausschließlich über das Internet beziehen über die sogenannte Streaming-Box „GigaTV Net“.

Vodafone ist damit der erste deutsche Telekommunikations-Anbieter, der DAZN auf seiner TV-Plattform integriert.

Wer sich für DAZN bereits registriert hat, meldet sich mit seinen Zugangsdaten direkt auf der „GigaTV 4K Box“ auf dem Startbildschirm oder in der Videothek in der Rubrik „Streaming Services“ an.

Anwender, die die Streaming-Box „Giga TV Net“ nutzen, müssen sich die DAZN-App aus den Google Play Store herunter laden.

In der kommenden Bundesliga-Saison zeigt DAZN die Bundesliga am Freitag, Sonntagmittag und Montag live. Ab der übernächsten Saison überträgt DAZN dann den kompletten Bundesliga-Freitag und -Sonntag live – also zwei von drei Bundesliga-Tagen pro Woche.

Rolf Wierig, Entertainment-Chef bei Vodafone, erklärt: