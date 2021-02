Apple bietet ab Montag „Click und Collect“ und Genius-Bar-Termine an

Die deutschen Apple Stores werden von Montag an „Click & Collect“ anbieten. Ausschlaggebend für diese Entscheidung dürfte die in dieser Woche beschlossene erneute, durch die Ausbreitung von Corona-Mutationen begründete Verlängerung des Lockdown bis zum 7. März sein.

Artikel aus dem Apple Store lassen sich aufgrund der neuen Apple-Regelung ab sofort auch zur Express-Abholung in den den deutschen Apple-Ladengeschäften bestellen. Schneller als per Postversand können damit beispielsweise noch an diesem Wochenende aufgegebene Online-Bestellungen bereits von Montag an in den Apple-Ladengeschäften ab geholt werden. Die entsprechende Option steht im Rahmen des Bestellvorgangs als Alternative zur regulären Lieferung zur Auswahl.

Darüber hinaus bieten die Apple Stores in Deutschland von Montag an auch die Möglichkeit an, Support- und Reparaturtermine an der Genius Bar wahrzunehmen. Allerdings setzen sämtliche Besuche in einem Apple Store, egal ob für die Abholung oder einen Bescuh an der Genius Bar, eine Online-Terminabsprache voraus. Auch stehen die 15 deutschen Apple-Ladengeschäfte nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten zur Verfügung und bieten ihre Dienstleistungen nur im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr an. Apple schreibt dazu:

Ab Montag, 15. Februar kannst du bei uns vorbeikommen, um deine Click & Collect Bestellung abzuholen oder wenn du einen Termin für Genius Support reserviert hast. Andere Besuche im Store sind leider nicht möglich. Wir freuen uns aber, dir deine Bestellung zu übergeben und dich mit Support zu unterstützen.

Apple hatte ursprünglich bereits im Januar vor, entsprechende Optionen für Abholung und Reparaturen anzubieten. Die entsprechenden Pläne wurden unter anderem aufgrund massiver Kritik auch aus Mitarbeiterkreisen kurzfristig über den Haufen geworfen. Die jetzt durch den Bund-Länder-Gipfel beschlossene erneute Verlängerung der Beschränkungen mit Blick auf den Einzelhandel und Dienstleistungen dürften dafür gesorgt haben, dass der Mac- und iPhone-Hersteller sein Click-und-Collect-Angebot nun doch noch aktiviert.