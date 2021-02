AirTags und iPad Pro: Erste Hardware-Neuvorstellung 2021 im März?

Wir hatten ja erst darüber spekuliert, ob Apple im März nicht nur einen neuen HomePod, sondern auch weitere Hardware-Neuheiten wie Apple TV, das iPad Pro oder die AirTags vorstellt. Die beiden letztgenannten Produkte wirft jetzt auch der in der Vergangenheit mehrfach treffsicher informierte Blogger Jon Prosser ins Rennen. Auf Twitter sagt Prosser zum Stand der Dinge, dass seinen Informationen zufolge sowohl die AirTags als auch eine neue Version des iPad Pro für kommenden Monat geplant seien.

AirTags are still on for March. Haven’t heard of any further delays this time. 🤞 — Jon Prosser (@jon_prosser) February 12, 2021

Mit Blick auf die AirTags ergänzt Prosser, dass er bislang nichts in die Richtung gehört habe, dass sich der Start von Apples Schlüsselfindern weiter verzögere. Apple arbeitet dem Vernehmen nach schon geraume Zeit an dem Produkt, musste den ursprünglich für vergangenes Jahr geplanten Verkaufsstart der Gerüchteküche zufolge aber aus unbekannten Gründen verschieben.

iPhone 13 soll mit Touch ID kommen

Prosser lässt sich darüber hinaus dazu hinreißen, für die in diesem Jahr anstehenden neuen iPhone-13-Modelle eine Ausstattung mit Touch ID vorauszusagen. Auch dieser Punkt ist schon länger im Gespräch und wird mittlerweile stärker gefordert als zuvor. Die Identifizierung per Fingerabdruck soll beim iPhone die Gesichtserkennung nicht ersetzen, sondern als ergänzende Alternative angeboten werden. Spekuliert wurde bislang über einen entsprechenden Sensor im Bildschirm, ähnlich wie wir es teils von Android- Herstellern kennen, sowie wie über über ein iPhone mit Touch ID in der Standby-Taste. Apple hat beim aktuellen iPad Air ja bewiesen, dass sich dies zuverlässig realisieren lässt.

Neue Hardware im März hat Tradition

Der Monat März ist prädestiniert für die ersten Apple-Hardware-Vorstellungen im neuen Jahr. 2020 haben wir beispielsweise am 18. März die neuen Versionen von MacBook Air und iPad Pro gesehen. Im Jahr davor hat Apple ebenfalls am 18. März neue Modelle des iPad Air und iPad mini vorgestellt, einen Tag später wurde damals der iMac überarbeitet und am 20. März kamen neue AirPods auf den Markt. Auch das erste iPhone SE wurde 2016 im März vorgestellt.

In diesem Jahr fällt der 18. März auf einen Donnerstag, die damit verbundene elfte Kalenderwoche und hier insbesondere Dienstag den 16. oder Mittwoch den 17. März kann man auf jeden Fall im Auge behalten.