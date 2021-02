Meross: Firmware-Update korrigiert Farbwiedergabe

Der für seine günstigen HomeKit-Komponenten bekannte Zubehör-Anbieter Meross hat mehrere neue Firmware-Updates für seine Ambient-Lampen, Lichtstreifen und Stimmungslichter ausgegeben, die die Farbwiedergabe der Geräte korrigieren. Die Aktualisierungen, die sich ausschließlich über die Meross-App selbst einspielen lassen, beheben ein Problem, mit dem sich vor allem Nutzer der von Apple bereitgestellten Home-App konfrontiert sahen.

Wurden in dieser Lichteinstellungen aus dem Weißspektrum gesetzt, neigten die Meross-Lampen dennoch dazu, diese farbstichig wiederzugeben und mischten den warmweißen Beleuchtungs-Einstellungen zu viel Rot unter, den kaltweißen zu viel Blau.

Weißspektrum nicht mehr farbstichig

Hier greift das Firmware-Update nun korrigierend ein und setzt beide Standardeinstellungen nun so um, dass der Betrieb im Weißspektrum nun auf die Dreingabe von zu farbigen Noten verzichtet.

Zum Einspielen der neuen Firmware müsst ihr den Konto-Bereich der offiziellen Meross-Applikation öffnen und hier den Bereich System > Firmware-Update betreten. Sollte noch keine Aktualisierungen angezeigt werden, hilft ein kurzer Neustart der Lampen, der durch ein kurzes Trennen der Stromverbindung erzwungen werden kann.

Das anschließende Einspielen des Updates nimmt dann keine 20 Sekunden in Anspruch, startet die Lichtkomponente einmal neu und notiert in den Geräte-Einstellungen anschließend die neue Firmware-Version, die etwa beim Smart Ambient Light auf die 4.1.12 klettert.

Während wir der bauchigen Nachttischlampe von Meross schlechte Noten ausgestellt haben, fällt unsere Bewertung der zylindrischen Nachttischlampe durchaus positiv aus. Diese lässt sich über eine zuverlässige Touch-Bedienung steuern, erlaubt das Durchschalten einer Voreingestellten Farbauswahl direkt am Gerät und bietet sich als Funktionales Nachtlicht für die Integration in HomeKit-Routinen und Automationen an.

Produkthinweis WLAN LED Nachttischlampe funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Dimmbar Atmosphäre Touch-Tischlampe für Schlafzimmer... 49,99 EUR