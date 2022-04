Apple bezieht 20% der Produktionsstoffe aus dem Recycling

2021 konnte Apple fast 20 Prozent der in allen hauseigenen Produkten verwendeten Materialien aus der Wiederverwertung beziehen. Unterm Strich handelt es sich hierbei um den bislang höchsten Anteil an recycelten Inhaltsstoffen in der Apple-Produktion.

Details zu den Fortschritten in diesem Bereich lassen sich dem neu von Apple veröffentlichten Fortschrittsbericht zum Umweltschutz (hier als PDF) entnehmen, der die Anstrengungen und Erfolge des Unternehmens diesbezüglich im vergangenen Jahr zusammenfasst. Neben Fortschritten und Innovationen beim Recycling hat Apples neuer Umweltbericht auch die Erfolge beim Einsatz erneuerbarer Energie zum Thema. Damit verbunden hat Apple bereits vergangen Woche darüber informiert, dass der Einsatz von sauberer Energie im letzten Jahr bei den Apple-Zulieferern mehr als verdoppelt wurde.

Apples Recycling-Roboter „Daisy“

In Sachen Recycling kann sich Apple auf die Fahnen schreiben, in der Produktion erstmals zertifiziertes recyceltes Gold zu verwenden, zudem wird den veröffentlichten Zahlen zufolge deutlich mehr Wolfram, Seltenen Erden und Kobalt aus der Wiederaufbereitung verwendet. Beim Aluminium kann Apple auf die Verwendung von 59 Prozent aus recycelten Quellen bezogenen Materials im vergangenen Jahr zurückblicken. Der Einsatz von Kunststoffen wurde dagegen weiter zurückgefahren. So machten diese im vergangenen Jahr nur noch vier Prozent der Apple-Verpackungen aus. Seit 2015 hat Apple den Anteil an Kunststoff in seinen Verpackungen um satte 75 Prozent reduziert, das Unternehmen ist damit auf dem besten Weg, sein Ziel zu erreichen, bis 2025 keinen Kunststoff mehr in seinen Verpackungen zu verwenden.

Die Rückgewinnung von entsprechenden Materialien läuft auch bei Apple weitgehend automatisiert. Mithilfe von speziellen Robotern lassen sich auf diese Weise vergleichsweise hohe Mengen an Gold und Kupfer zurückgewinnen. Zudem wurden laut Apple im Jahr 2021 12,2 Millionen Geräte und Zubehörteile zur Wiederverwendung an neue Besitzer geschickt und auf diese Weise die Lebensdauer dieser Produkte verlängert.

Recycling-Materialien in Apple-Produkten 2021: