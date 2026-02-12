Apple bessert Scrollbalken und Fensterrahmen nach

Im Rahmen seiner großen Update-Runde hat Apple mit der Version 26.3 gestern auch ein Update für macOS Tahoe veröffentlicht. In den Systeminformationen ist lediglich allgemein von Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates die Rede. Zwei der Korrekturen verdienen jedoch eine gesonderte Erwähnung.

Fenstergröße einfacher verändern

Nach der Installation von macOS Tahoe 26.3 sollte es deutlich einfacher sein, ein Finder- oder Anwendungsfenster in seiner Größe zu ändern. Apples Programmierer hatten es nämlich schlicht vergessen, den mit der Maus greifbaren Bereich an die mit dem neuen „Liquid Glass“-Design veränderte Fensterform anzupassen.

Rot: Die ursprüngliche Klickzone in den Fensterecken von „Liquid Glass“

Wir haben über diesen Fehler berichtet. Anstatt die neuerdings stark abgerundete Fensterecke zu erfassen, war noch der alte Klickbereich aktiv, sodass ein großer Teil davon außerhalb der tatsächlichen Fensterform lag. Mit macOS 26.3 wurde dies korrigiert. Apple erwähnt die Fehlerbehebung jedoch nur in den Entwicklernotizen zum Update.

Scrollbalken in der Spaltenansicht angepasst

Auch die Probleme mit den Scrollbalken in der Spaltenansicht von macOS Tahoe wurden mit dem Update auf Version 26.3 zumindest teilweise gelöst. Der Entwickler Jeff Johnson hatte ursprünglich auf den Fehler hingewiesen und macht nun darauf aufmerksam, dass Apple die Spaltendarstellung zumindest so überarbeitet hat, dass die erwartete Funktion gegeben ist.

Änderung der Spaltengröße macOS 26.3 wieder möglich

Zuvor hatte der horizontale Scrollbalken den Griff zum Verändern der Spaltenbreite verdeckt, wenn man die Anzeige der Scrollbalken dauerhaft aktiviert hatte. Apple hat den Griff in macOS 26.3 ein Stück nach oben gerückt, sodass dieser jetzt mit der Maus erreichbar ist. Teile des Fensterinhalts werden jedoch weiterhin von den Scrollbalken verdeckt.

„Liquid Glass“ ist kein Gewinn

Unterm Strich sorgt „Liquid Glass“ weiterhin dafür, dass sich macOS in zahlreichen Situationen deutlich schlechter und weniger intuitiv benutzen lässt, als dies in all den Jahren zuvor der Fall war.