UniFi Drive 4.0: iPhone-Foto-Backup und weitere Neuerungen

Der Netzwerkausstatter Ubiquiti sorgt mit neuen Softwarefunktionen dafür, dass sich seine im Herbst vorgestellten NAS-Systeme für Privatnutzer zu einer ernstzunehmenden Alternative gegenüber den Produkten von Synology oder QNAP entwickeln. Mit UniFi Drive 4.0 hat Ubiquiti eine neue Version der zugehörigen Software vorgestellt, in deren Mittelpunkt automatische Datensicherungen, erweiterte Überwachungsfunktionen für Laufwerke sowie neue Protokollierungs- und Cloud-Backup-Optionen stehen.

Automatische Foto-Backups vom iPhone

Zunächst soll UniFi Drive 4.0 die bereits angekündigte Möglichkeit zur automatischen Übertragung von auf dem iPhone oder iPad gespeicherten Fotos in vollem Umfang bereitstellen. Die Sicherung erfolgt über die zugehörige UniFi-Endpoint-App und lässt sich ohne zusätzliche Lizenzkosten verwenden.

Das ist vor allem für Anwender interessant, die nach Möglichkeit auf externe Cloud-Angebote und Speicher-Abonnements verzichten wollen. Die Bilder werden ohne Umweg direkt vom iPhone auf die eigene Infrastruktur kopiert.

Zustandsüberwachung für Laufwerke

Neu in UniFi Drive 4.0 ist außerdem ein sogenannter Health Monitor, der Anwender frühzeitig auf mögliche Probleme bei Festplatten oder SSDs hinweisen soll. Ziel sei es, Wartungsmaßnahmen vorausschauend planen zu können und ungeplante Ausfälle zu vermeiden.

Ergänzend dazu liefert UniFi Drive detailliertere Systemprotokolle. Die erweiterten Log-Funktionen sollen nachvollziehbar machen, wie Dateien innerhalb der Umgebung verschoben oder verarbeitet werden. Dies könne sowohl bei der Fehlersuche als auch bei Dokumentationspflichten hilfreich sein.

Sicherung von Microsoft-365-Daten

Ein weiterer Bestandteil von UniFi Drive 4.0 ist die Möglichkeit, Daten aus Microsoft-365-Konten zusätzlich außerhalb der Cloud zu sichern. Laut Ubiquiti sollen Unternehmen damit die Möglichkeit erhalten, ihre Daten gegen versehentliche Löschungen, Manipulationen oder Schadsoftware zu schützen. Dabei werden auch mehrstufige Backups unterstützt, sodass sich die Inhalte auf frühere Zeitpunkte zurücksetzen lassen.

UniFi-NAS bislang nur für zwei Laufwerke erhältlich

Derzeit bietet Ubiquiti ausschließlich das Modell UNAS 2 mit Platz für zwei Speicherlaufwerke zum Preis von 214,80 Euro. Eine Version mit vier Laufwerksschächten soll bis spätestens März folgen und 408 Euro kosten.