Wer als Nächstes gehen könnte

Apple bereitet sich auf weitere Führungswechsel vor
Apple strukturiert seine Führungsetage offenbar schrittweise weiter um. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Rückzug von Finanzchef Luca Maestri aus der aktiven Unternehmensführung bekannt gegeben. Auch Chief Operating Officer Jeff Williams wird das Unternehmen verlassen, bleibt aber bis Jahresende in einer Übergangsrolle für Design- und Gesundheitsinitiativen zuständig.

John Ternus Apple

Wird als Cook-Nachfolger gehandelt: John Ternus

Laut Informationen des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman steht der nächste personelle Wechsel auf hoher Ebene bereits bevor. Die Aussagen in seiner aktuellen „Power On“-Kolumne deuten darauf hin, dass Apple bewusst darauf achtet, die Abgänge seiner Top-Führungskräfte zeitlich zu staffeln, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und keine Nervosität bei Unternehmensbeobachtern aufkommen zu lassen.

Spekulationen über weitere Rücktritte betreffen vor allem langjährige Mitglieder der Apple-Führung. CEO Tim Cook soll laut Gurman auf absehbare Zeit nicht zum Rückzug bereit sein. Auch Phil Schiller dürfte in seiner beratenden Funktion als Apple Fellow verbleiben. Bei Marketingchef Greg Joswiak und dem Dienste-Manager Eddy Cue sprechen Alter und bisherige Entwicklung eher gegen einen kurzfristigen Abschied.

Apple Leadership

Als möglicher Kandidat für einen baldigen Abgang wird hingegen John Giannandrea genannt. Der ehemalige Google-Manager verantwortet bei Apple die Bereiche Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Apple-Beobachter vermuten, dass Giannandrea, der mitverantwortlich für Apples zögerliche KI-Offensive sein soll, bei Apple bereits angezählt ist. Auch Hardware-Chef Johny Srouji wird als möglicher Kandidat genannt, gilt aber intern als stark eingebunden und motiviert.

Das Unternehmen selbst äußert sich traditionell nicht zu internen Personalplanungen. Fest steht jedoch: In der Führungsetage des Technologiekonzerns steht mittelfristig ein Generationswechsel an.
18. Aug. 2025 um 17:36 Uhr von Nicolas


