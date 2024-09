Tim Cooks Nachfolge: Hardware-Chef John Ternus rückt in den Fokus

Dass Apples CEO Tim Cook allmählich seine Nachfolge vorbereitet, ist schon länger ein offenes Geheimnis. Inzwischen zeichnet sich ein möglicher Übergang allerdings immer deutlicher ab. Insbesondere die Rolle von John Ternus, dem derzeitigen Leiter der Hardwareentwicklung, rückt dabei immer mehr in den Fokus. Beobachter sehen in Ternus inzwischen den wahrscheinlichen Nachfolger Cooks, wenn dieser sich in den kommenden Jahren aus dem operativen Geschäft zurückziehen sollte.

Es wird spekuliert, dass Cook, der Apple seit 2011 führt, dann möglicherweise die Position des Executive Chairman übernehmen könnte, um weiterhin eine beratende Funktion auszuüben, während Ternus als neuer CEO das Tagesgeschäft übernimmt.

Gemächlicher Austausch der Chefetage

Der mögliche Übergang von Cook zu Ternus ist Teil einer umfassenderen Strategie, die Cook seit Jahren verfolgt: Veränderungen zu ermöglichen, ohne die Kontinuität im Unternehmen dabei zu beeinträchtigen. So tauschen Cook wichtige Führungskräfte nicht einfach aus, sondern lässt deren Verantwortungsbereiche schrittweise an die nächste Generation übergeben. Dabei achtet der Jobs-Zögling darauf, dass erfahrene Top-Manager weiterhin im Unternehmen bleiben, selbst wenn diese Kernbereiche ihrer bisherigen Zuständigkeiten abgeben.

Diese Strategie könnte demnächst auch bei anderen hochrangigen Managern wie Jeff Williams, dem Chief Operating Officer, und Eddy Cue, der für den Bereich Services verantwortlich ist, greifen. Beide könnten in naher Zukunft ihre derzeitigen Rollen abgeben, aber weiterhin in reduzierter Funktion bei Apple tätig bleiben, spekuliert der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg.

Cooks Ansatz, erfahrene Führungskräfte nach deren Rückzug im Unternehmen zu halten, soll die Stabilität sichern und das Vertrauen von Mitarbeitern und Aktionären in das Unternehmen festigen. Indem Schlüsselpersonen wie Luca Maestri, der scheidende Finanzchef, in beratenden Rollen weiterarbeiten, stellt Cook sicher, dass das Wissen und die Expertise dieser Führungskräfte dem Unternehmen erhalten bleiben. Diese Strategie der schrittweisen Übergabe und des Verbleibs im Unternehmen hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt, etwa bei Bob Mansfield und Jony Ive. Der Übergang von Cook zu Ternus könnte schon bald ein weiterer logischer Schritt und Teil dieser Strategie sein.

Allerdings birgt diese Vorgehensweise auch Risiken. Kritiker innerhalb Apples sehen die Gefahr, dass durch das Festhalten an langjährigen Führungskräften frische Ideen und eine notwendige Erneuerung des Unternehmens ausgebremst werden könnten.