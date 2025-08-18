NBA auf Prime Video: Amazon überträgt alle wichtigen Spiele

Zum Beginn der NBA-Saison 2025/26 wird Prime Video in Deutschland umfassend berichten und zahlreiche Begegnungen zeigen. Los geht es am 24. Oktober um 1:30 Uhr deutscher Zeit mit zwei Spielen, die an frühere Playoff-Konstellationen erinnern: Die New York Knicks treffen auf die Boston Celtics, anschließend empfangen die Los Angeles Lakers die Minnesota Timberwolves.

Insgesamt listet Prime Video zunächst 67 Spiele der regulären Saison. Zusätzlich werden auch die beiden NBA-Partien in Berlin und London im Januar 2026 Teil des Angebots sein.

Ein weiterer Bestandteil des Streaming-Pakets ist der Emirates NBA Cup, dessen Vorrunde Ende Oktober startet und über mehrere Wochen hinweg läuft. Der letzte Spieltag der Gruppenphase fällt auf den sogenannten Black Friday. Anschließend folgen die Viertel- und Halbfinalspiele sowie das Endspiel am 16. Dezember, das in Gänze mit Live-Berichterstattung aus Las Vegas begleitet wird.

Playoffs und Meisterschaft exklusiv bei Prime Video

Neben der regulären Saison und dem In-Season-Turnier sichert sich Prime Video auch große Teile der Nachsaison. Dazu gehören alle Spiele des sogenannten Play-In-Turniers im April sowie ein Drittel der Partien aus der ersten und zweiten Runde der Playoffs. Den Abschluss der Saison bildet die Übertragung der NBA-Finals im Juni 2026, die in Deutschland nur über Prime Video verfügbar sein werden.

Zu den besonders häufig vertretenen Teams zählen die Oklahoma City Thunder, die Los Angeles Lakers, die Golden State Warriors und die New York Knicks, jeweils mit zehn Spielen. Auch andere Mannschaften wie die neu aufgestellten Houston Rockets oder die Minnesota Timberwolves rund um Anthony Edwards sind mehrfach Teil des Programms. Zudem legt Prime Video besonderen Wert auf Begegnungen mit bekannten europäischen Spielern.

Streaming-Zugriff und ergänzende Sportinhalte

Für Prime-Mitglieder in Deutschland sind die NBA-Übertragungen ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Die Inhalte werden sich über die Prime Video-App abrufen lassen. Darüber hinaus ist das NBA-Angebot Teil eines erweiterten Live-Sport-Portfolios, das bereits exklusive Rechte an Champions-League-Spielen am Dienstag und Tennisübertragungen aus Wimbledon umfasst. Die Bekanntgabe weiterer Spieltermine durch Prime Video wird in den nächsten Wochen erwartet.