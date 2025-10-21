Apple-Aktie erreicht in den USA neues Rekordhoch

Die Apple-Aktie hat an der New Yorker Börse ein neues Rekordhoch erzielt. Das Papier wurde dort gestern zwischenzeitlich für 264,38 Dollar gehandelt, rund 4 Dollar höher als der bisherige Höchststand der unter dem Kürzel AAPL gehandelten Aktie Ende Dezember vergangenen Jahres. Zum Handelsschluss wurde der Kurs der Apple-Aktie an der NASDAQ mit 262,24 Dollar notiert.

In Deutschland hat die Aktie gestern ebenfalls deutlich angezogen. Der Wert liegt mit 225,40 Euro jedoch noch deutlich unter dem bisherigen Rekordwert. Hierzulande hat das Papier Ende 2024 mit 248,70 Euro seinen bislang höchsten Stand erreicht.

Der massive Kursanstieg wirkt wie ein Aufatmen der Anleger, nachdem zunächst widersprüchliche Nachrichten über den Verkaufserfolg der neuen iPhone-Modelle die Runde gemacht haben. In Analystenkreisen wurden offenbar nicht nur die Nachrichten über eine mögliche Annäherung im Wirtschaftsstreit zwischen den USA und China als gutes Zeichen für Apple gewertet. Besonderen Auftrieb erhielt der Kurs vermutlich durch Berichte, wonach sich die neuen iPhone-Modelle besser verkaufen als ihre Vorgänger. Die Zweifel am Erfolg des iPhone Air scheinen durch starke Nachfrage in China ausgeräumt worden zu sein.

Als durchschnittliches Kursziel für die Aktie werden derzeit 258,71 Dollar genannt. Die Finanzberater von Loop Capital haben aktuell jedoch mit einer Prognose von 315 Dollar für Aufsehen gesorgt.

Apple baut sein Streaming-Segment aus

Auch die jüngsten Meldungen über Apples verstärktes Engagement im Streaming-Geschäft könnten den Kurs beeinflusst haben. Apple wird in den USA künftig exklusiv die Formel 1 übertragen und hat in Kooperation mit NBCUniversal auch ein erstes Bundle-Angebot für seinen TV-Dienst mit einem externen Anbieter gestartet.

Apple selbst wird sich zum Monatsende das nächste Mal zu seinen Geschäftszahlen äußern. Für den 30. Oktober ist die Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal im Apple-Geschäftsjahr 2025 geplant, das Ende September abgeschlossen wurde. Die Zeitspanne von Juli bis September schließt auch die ersten beiden Wochen nach dem Verkaufsstart des iPhone 17 ein.