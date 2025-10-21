Erste Analysten reden von 300 Dollar
Apple-Aktie erreicht in den USA neues Rekordhoch
Die Apple-Aktie hat an der New Yorker Börse ein neues Rekordhoch erzielt. Das Papier wurde dort gestern zwischenzeitlich für 264,38 Dollar gehandelt, rund 4 Dollar höher als der bisherige Höchststand der unter dem Kürzel AAPL gehandelten Aktie Ende Dezember vergangenen Jahres. Zum Handelsschluss wurde der Kurs der Apple-Aktie an der NASDAQ mit 262,24 Dollar notiert.
In Deutschland hat die Aktie gestern ebenfalls deutlich angezogen. Der Wert liegt mit 225,40 Euro jedoch noch deutlich unter dem bisherigen Rekordwert. Hierzulande hat das Papier Ende 2024 mit 248,70 Euro seinen bislang höchsten Stand erreicht.
Grafik: CNN
Der massive Kursanstieg wirkt wie ein Aufatmen der Anleger, nachdem zunächst widersprüchliche Nachrichten über den Verkaufserfolg der neuen iPhone-Modelle die Runde gemacht haben. In Analystenkreisen wurden offenbar nicht nur die Nachrichten über eine mögliche Annäherung im Wirtschaftsstreit zwischen den USA und China als gutes Zeichen für Apple gewertet. Besonderen Auftrieb erhielt der Kurs vermutlich durch Berichte, wonach sich die neuen iPhone-Modelle besser verkaufen als ihre Vorgänger. Die Zweifel am Erfolg des iPhone Air scheinen durch starke Nachfrage in China ausgeräumt worden zu sein.
Als durchschnittliches Kursziel für die Aktie werden derzeit 258,71 Dollar genannt. Die Finanzberater von Loop Capital haben aktuell jedoch mit einer Prognose von 315 Dollar für Aufsehen gesorgt.
Apple baut sein Streaming-Segment aus
Auch die jüngsten Meldungen über Apples verstärktes Engagement im Streaming-Geschäft könnten den Kurs beeinflusst haben. Apple wird in den USA künftig exklusiv die Formel 1 übertragen und hat in Kooperation mit NBCUniversal auch ein erstes Bundle-Angebot für seinen TV-Dienst mit einem externen Anbieter gestartet.
Apple selbst wird sich zum Monatsende das nächste Mal zu seinen Geschäftszahlen äußern. Für den 30. Oktober ist die Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal im Apple-Geschäftsjahr 2025 geplant, das Ende September abgeschlossen wurde. Die Zeitspanne von Juli bis September schließt auch die ersten beiden Wochen nach dem Verkaufsstart des iPhone 17 ein.
Ich freue mich sehr darüber und mein Portfolio auch, es wundert mich jedoch. Bei den ganzen Schlappen in der Entwicklung trotzdem + . Es ist eben Spekulation…
Danke Tim – von ein paar Erträgen gestern ein neues MBp bestellt :)
Dafür das Apple nur am Markt vorbei entwickelt und lt . vieler Kommentare hier nur „Bockmist“ anbietet sind sie ganz gut unterwegs!
Wenn Verkaufszahlen Qualität ausdrücken würden, hätten hier alle schon seit Jahren Samsung-Telefone
Hahahahaha
Und Steve Jobs nicht vergessen, der sich im Grab rotiert…
Meine 21 bescheidenen aktien die ich 2021 gekauft habe, freuen sich :)
Und ich frage mich: warum?
Überall lese ich:
– große Probleme in der KI Abteilung
– Probleme / Wechsel in höheren Positionen aber unklar wer was wann wo warum und wie
Viele User und vor allem Entwickler*innen melden
– reichlich Bugs in den 26er Systemen
– Entwicklungsumgebung fehlerhaft
– Glass Design übersäht mit Bugs die lange in Beta Phase gemeldet aber nicht behoben wurden
Viele erkennen Apple nicht mehr wieder, haben sie doch sonst die Vorreiterrolle bei wirklich gutem (Software)Design gespielt.
Die neue Vision Pro bekam auch „nur“ einen neuen Prozessor. (Ja und ein neues Kopfband), löst aber keinerlei Schwachpunkte die seit zwei Jahren (!) da sind (Inhalte, Controller, Öffnung für andere Spiele Plattformen oder was weiß ich, Gewicht, Preis, hochspezielle Anpassung an User so dass ein einfacher Wechsel nicht / kaum sinnvoll möglich ist …)
Aber der Kurs steigt? Da haben einige Spekulanten entweder keinen Durchblick oder wissen mehr als ich (durchaus möglich) – oder schauen halt auf den schnellen Dollar (sehr wahrscheinlich)