Desktop-Version des Facebook Messenger wird eingestellt

Die Zahl der Nutzer, die den Facebook Messenger auf dem Desktop verwenden, dürfte überschaubar sein. Dennoch wollen wir darauf hinweisen, dass Meta die Desktop-Version seiner Messenger-Anwendung einstellen wird. Egal ob unter Windows oder auf dem Mac, Nutzer haben noch bis Dezember Zeit, um sich mit der Web-Oberfläche der App vertraut zu machen oder sich eine Alternative zu überlegen.

Die Messenger-Version fürs iPhone

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass der bisherige Chatverlauf nicht zwingend in die Web-Version übertragen wird. Wenn dies geschehen soll, müsst ihr sicherstellen, dass ihr die Funktion „Sicheren Speicher aktivieren“ eingerichtet habt. Hierbei handelt es sich um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des Inhalts der über den Messenger ausgetauschten Nachrichten. Eine Anleitung zum Aktivieren der Funktion findet sich auf den Support-Seiten von Meta.

Nutzung weiter ohne Facebook-Konto möglich

Nutzer der Messenger-App für den Desktop erhalten laut Meta eine Benachrichtigung in der App, sobald diese eingestellt wird. Auch wenn das wohl nicht der Fall ist, lässt die Formulierung vermuten, dass die Benachrichtigung erst nach der Abschaltung und damit zu spät erscheint. Dementsprechend ist es wohl ratsam, sich vorab mit dem Thema und den möglichen Konsequenzen zu befassen.

In einem neu veröffentlichten Hilfedokument hat Meta die recht spärlichen Informationen rund um die Einstellung des Angebots zusammengestellt. Demnach können Nutzer zukünftig entweder über die Facebook-Webseite oder über die Seite messenger.com auf die Chat-Anwendung zugreifen. Über messenger.com können sich auch in Zukunft Nutzer anmelden, die nicht über ein Facebook-Konto verfügen.

5 Jahre im Mac App Store

Aus dem Mac App Store hat Facebook die Messenger-App bereits entfernt. Dort hatte die Anwendung vor gut fünf Jahren ihr Debüt und wurde seither als Desktop-Ergänzung zu der Version für iPhone und iPad angeboten. Angesichts der Neuausrichtung ist der Facebook-Messenger jetzt wieder ausschließlich für Smartphones und Tablets als App erhältlich.