Apple trotz Corona wieder mit Rekord-Wachstum

Apple hat die Finanzergebnisse für sein am 27. Juni abgeschlossenes drittes Quartal im Geschäftsjahr 2020 bekanntgegeben. Mit einem Quartalsumsatz von knapp 59,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet das Unternehmen elf Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. 60 Prozent davon werden mittlerweile außerhalb der USA generiert.

Apple hebt mit Blick auf die sehr guten Quartalsergebnisse besonders die Tatsache hervor, dass diese Zahlen inmitten einer weltweiten Ungewissheit und Krise beschrieben wurden.

Apples Rekordquartal im Juni wurde durch ein zweistelliges Wachstum sowohl bei Produkten und Services als auch in jedem unserer geografischen Segmente angetrieben. In unsicheren Zeiten ist diese Leistung ein Beweis für die wichtige Rolle, die unsere Produkte im Leben unserer Kunden spielen, und für die unermüdliche Innovationskraft von Apple.

-Tim Cook, Apple

Unser Quartalsergebnis im Juni war ein starker Beweis für Apples Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten innovativ und umsetzungsstark zu sein. Die Rekord-Geschäftsergebnisse haben unsere aktive installierte Gerätebasis in allen unseren geografischen Segmenten und allen wichtigen Produktkategorien auf ein Allzeithoch getrieben. Wir steigerten den Gewinn pro Aktie um 18 Prozent und erwirtschafteten im Quartal einen operativen Cashflow von 16,3 Milliarden US-Dollar, ein Rekord für beide Kennzahlen im Juniquartal.

-Luca Maestri, Finanzchef Apple

Im Jahresvergleich konnte Apple in allen Kategorien zulegen. Besonders auffällig ist in diesem Quartal das Wachstum in den Kategorien Mac und iPad. Die Bereiche Wearables (hier werden neben der Apple Watch auch Beats-Produkte und eben die AirPods erfasst) und Services sind bei Apple ohnehin schon längere Zeit eine sichere Bank.

Apple-Aktionäre dürfen sich im Zusammenhang mit den gestrigen Ankündigungen freuen. Das Unternehmen hat neben einer Dividende von 82 US-Cent pro Aktie auch einen neuen 4-zu-1-Split angekündigt. Ende August erhalten Aktionäre für jede Apple-Aktie, die sich am 24. August nach Börsenschluss in ihrem Besitz befindet, drei zusätzliche Aktien des Unternehmens.