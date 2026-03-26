AirTag 2 zu neuem Tiefstpreis: Viererpack jetzt für 92,99 Euro

Die zweite Generation von Apples AirTags ist aktuell so günstig wie noch nie erhältlich. Während das Viererpack zur Vorstellung Ende Januar noch mit 119 Euro gelistet war, liegt der Preis derzeit bei 92,99 Euro (also rechnerischen 23,25 Euro pro Stück). Damit ist das Set erneut deutlich unter die ursprüngliche Preisempfehlung gefallen.

Händler ziehen beim Preis mit

Das aktuelle Angebot findet sich unter anderem bei Amazon, wo der Viererpack entsprechend reduziert angeboten wird. Auch Galaxus orientiert sich am gleichen Preisniveau und hat sein Angebot angepasst.

Parallel dazu ist auch das Vorgängermodell weiterhin im Handel verfügbar. Dieses wird vereinzelt noch günstiger angeboten, richtet sich aber vor allem an Nutzer, die auf die Neuerungen der aktuellen Generation verzichten können.

Präzise Ortung auch mit der Apple Watch

Apple hat die zweite Generation der AirTags am 26. Januar vorgestellt. Äußerlich bleibt das Design nahezu unverändert, sodass sich alte und neue Modelle auf den ersten Blick kaum unterscheiden lassen. Hinweise darauf, welche Generation man gerade in der Hand hält, liefern unter anderem die Beschriftung sowie das CE-Zeichen auf der Rückseite.

Die wichtigsten Änderungen betreffen die Technik im Inneren. Apple hat die Reichweite der Bluetooth-Verbindung erhöht und den integrierten Lautsprecher überarbeitet. Dieser gibt nun deutlich hörbarere Signale aus. Gleichzeitig wurde die Konstruktion so angepasst, dass sich der Lautsprecher schwerer manipulieren lässt.

Wie bereits beim Vorgänger warnen die AirTags akustisch, wenn sie sich unerkannt in der Nähe fremder Personen befinden. Diese Sicherheitsfunktion ließ sich beim ersten Modell vergleichsweise einfach umgehen, was mit der neuen Generation erschwert werden soll. Funktionen wie die präzise Ortung über Ultrabreitband stehen allerdings weiterhin nur in Verbindung mit neueren iPhone-Modellen ab dem iPhone 11 zur Verfügung.



