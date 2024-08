„App Tamer“ verweist leistungshungrige Apps in ihre Grenzen

Es ist schon ein Weilchen her, seit wir App Tamer zuletzt erwähnt haben. Die von St. Clair Software entwickelte Mac-Anwendung will dabei unterstützen, die Leistungsreserven des Mac optimal einzuteilen. Oft stellen sich bei diesem Vorhaben ältere Anwendungen und insbesondere Web-Browser quer. „App Tamer“ hält verschiedene Optionen bereit, um den Leistungshunger einzelner Apps gezielt in die Schranken zu weisen.

Um dies zu erreichen, will „App Tamer“ die sich auf die CPU-Leistung auswirkenden Prozesse automatisiert verwalten, wobei man als Anwender detaillierte Vorgaben dahingehend machen kann, welche Anwendungen kontrolliert und in welchem Umfang diese reguliert werden.

„App Tamer“ kann Anwendungen eigenständig verlangsamen oder pausieren, wenn sie im Hintergrund laufen. Sobald eine Anwendung wieder genutzt wird, startet sie automatisch neu. Das Programm erkennt zudem Prozesse, die plötzlich viel CPU-Leistung beanspruchen, und informiert den Nutzer darüber. Im Gegensatz zu der in macOS integrierten Funktion „App Nap“, die ähnliche Funktionen bietet, kann „App Tamer“ auch mit versteckten Prozessen wie Spotlight oder Time Machine umgehen, was den Entwicklern zufolge eine umfassendere Kontrolle ermöglicht.

Apps jetzt auch im Vordergrund drosseln

Mit der neu verfügbaren Version 2.8.4 haben die Entwickler von „App Tamer“ die neue Option integriert, eine App sowohl im Vordergrund zu drosseln als auch im Hintergrund zu stoppen. Die zusätzliche Option wird eingeblendet, wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, während man die beiden bislang vorhandenen Checkboxen aktiviert.

Auf dem Desktop können die mithilfe der Anwendung verfügbaren Maßnahmen in erster Linie die CPU-Leistung optimieren und auch für eine geringere Hitzeentwicklung und damit Lüftertätigkeit sorgen. Bei Notebooks sind zudem Verbesserungen bei der Akku-Leistung zu erwarten.

„App Tamer“ lässt sich 15 Tage lang kostenlos testen. Wen euch nach diesem Probelauf die Leistung der App zusagt, ist die Vollversion für 16,95 Euro erhältlich.