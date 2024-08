Audible-App mit Problemen: Vor allem iPad betroffen

Die Hörbuch-App von Audible bereitet derzeit einigen Nutzern Schwierigkeiten. Falls die Anwendung bei euch nicht zuverlässig funktioniert, liegt es also eher nicht an eurem Netzwerk oder dem von euch genutzten Gerät.

In erster Linie ist offenbar die iPad-Version der Audible-App betroffen, doch scheint die Anwendung zumindest teilweise auch auf dem iPhone ihre Schwierigkeiten zu haben.

Bibliothek friert ein

Die Probleme zeigen sich vor allem beim Zugriff auf die persönliche Bibliothek. In den meisten Fällen friert die App hier gleich kurz nach dem Aufruf dieses App-Bereichs ein. Die Übersicht der eigenen Hörbücher kann zumeist schon gar nicht mehr angezeigt werden. Teilweise läuft es zwar auch immer mal wieder für kurze Zeit, man gewinnt dann allerdings den Eindruck, dass die App Probleme beim Abruf oder der Verarbeitung der für die Anzeige benötigten Informationen hat.

Dass etwas mit dem Datenaustausch mit den Audible-Servern nicht stimmt, macht sich auch auf dem iPhone bemerkbar. Auch wenn sich die App hier in der Regel bedienen lässt, ist die Anzeige der persönlichen Bibliothek oft nicht auf dem neuesten Stand und lässt sich auch nicht aktualisieren. Neu hinzugefügte Hörbücher werden dann nicht, wie man eigentlich erwartet, an oberster Stelle angezeigt, wenn man nach dem Kaufdatum sortiert. Als Workaround müsst ihr hier die Suchfunktion benutzen, die Titel werden dann als in der Bibliothek enthalten angezeigt und können geladen und gespielt werden.

App-Fehler oder Server-Problem?

Mit der vor zwei Tagen veröffentlichten App-Version 4.27 wurde der Fehler nicht behoben. Allerdings scheint die Ursache auch weniger an der App selbst, sondern an den im Hintergrund laufenden Diensten zu liegen. Betroffene Nutzer berichten, dass die Probleme unabhängig von einem Update vor einigen Tagen plötzlich begonnen haben.

Auf baldige Besserung darf man hoffen. Der Support des Hörbuchanbieters hat bereits verlauten lassen, dass man sich der Probleme bewusst sei und an einer Lösung arbeite.