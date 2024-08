macOS Sequoia: Die neuen Wallpaper zum Download

Die in dieser Woche veröffentlichten neuen Beta-Versionen von macOS Sequoia 15.0 und 15.1 haben auch neue Hintergrundbilder im Gepäck. Apple hat den Bereich „Landschaft“ auf nun insgesamt 64 verschiedene Motive erweitert. Die drei neuen Bilder heißen „Sequoia Sunrise“, „Sequoia Morning“ und „Sequoia Night“.

Auf den neuen Hintergrundbildern sind die für die kommende Version von macOS namengebenden Mammutbäume in verschiedenen Ansichten bei Sonnenaufgang, am Morgen und in der Nacht zu sehen.

Wenn ihr euch mit der Installation der Beta-Version von macOS Sequoia noch zurückhalten, die neuen Hintergrundbilder aber bereits verwenden wollt, dürfte euch der Service des Bloggers Mr. Macintosh gelegen kommen. Dieser bietet nicht nur die drei neuen Hintergrundbilder als statische Bilddateien, sondern auch dynamische Versionen davon zum Download an.

Zusätzlich findet ihr in dem Blog-Eintrag auch die Download-Links zum Standard-Hintergrundbild von macOS Sequoia in Versionen für den Hell- und den Dunkelmodus.

macOS Sequoia kommt voraussichtlich im Oktober

Die wichtigsten mit macOS Sequoia verbundenen Neuerungen hat Apple im Rahmen seiner macOS Sequoia Vorschau zusammengefasst. Es ist zu erwarten, dass die neue Version des Mac-Betriebssystems nicht gemeinsam mit iOS 18 im September, sondern erst im Oktober folgen wird.

Beim Blick auf die von Apple aufgeführten Funktionen gilt es zu beachten, dass nicht wenige davon zunächst entweder gar nicht in Deutschland oder nur mit englischer Sprachunterstützung verfügbar sein werden. Dazu zählen die „Highlights“ genannten Zusammenfassungen von Webseiten, der um ein Inhaltsverzeichnis und Zusammenfassung erweiterte Safari-Reader und verschiedene Erweiterungen für Apples Karten-App.

Auf der deutschen Vorschauseite zu macOS Sequoia verzichtet Apple bislang noch komplett auf die Erwähnung von „Apple Intelligence“.. Die macOS-Neuerungen in diesem Bereich werden ausschließlich auf Apples US-Webseite erwähnt.