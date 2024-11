App Store weiter ohne Wettbewerb: Apple vor Milliardenstrafe

Die EU-Kommission steht offenbar kurz davor, Apple erstmals wegen wettbewerbswidriger Praktiken im App Store auf Basis des neuen Digital Markets Act (DMA) zu sanktionieren. Der Vorwurf: Apple verhindere, dass App-Entwickler ihre Kunden auf günstigere Angebote außerhalb des App Stores hinweisen können. Diese Einschränkung führe laut den Wettbewerbshütern zu weniger Auswahl und höheren Preisen für die Nutzer.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager

Tägliche Bußgelder möglich

Die geplante Geldstrafe könnte nach Angaben des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg noch in diesem Monat verhängt werden, also noch bevor die langjährige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ihr Amt verlässt. Insidern zufolge wird auch geprüft, ob Apple bei andauernder Nichteinhaltung der Vorgaben mit wiederkehrenden Strafen belegt werden soll. Diese könnten in Form von täglichen Bußgeldern erhoben werden, bis Apple den DMA erfüllt.

Bereits im Rahmen des Spotify-Verfahrens hatte die EU eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden Euro gegen Apple verhängt. Auch damals ging es um den Vorwurf, dass Apple Wettbewerber wie Spotify benachteilige, indem es ihnen den direkten Zugang zu günstigen Abo-Angeboten außerhalb des App Stores erschwert. Apple hat hier mittlerweile Einspruch eingelegt.

EU will Wettbewerb in digitalen Märkten fördern

Die neuen Digitalgesetze geben der EU weitreichende Befugnisse zur Regulierung großer Technologiekonzerne. Im Fall von Verstößen gegen die Regeln des DMA drohen Geldbußen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Bei wiederholten Verstößen können diese Strafen auf bis zu 20 Prozent steigen, während tägliche Strafzahlungen von 5 Prozent des durchschnittlichen Tagesumsatzes vorgesehen sind, falls ein Unternehmen weiterhin nicht konform ist.