App Store und verschiedene iCloud-Dienste teilweise ausgefallen

Wenn sie eure Apple-Geräte ungewöhnlich verhalten oder ihr euch mit außergewöhnlichen Fehlermeldungen konfrontiert seht, dürfte der Fehler bei Apple liegen. Aktuell sind mehrere Onlinedienste des Herstellers von Störungen betroffen.

Laut der Systemstatus-Anzeige von Apple sind die App Stores für Mac und iOS-Geräte für manche Nutzer komplett nicht erreichbar. Zudem werden für verschiedene weitere Dienste Beeinträchtigungen gemeldet. So funktionieren Apple zufolge die iCloud-Dienste Mail, iCloud Drive, Game Center und iMessage teils nur mit Einschränkungen.

Die Probleme haben Apple zufolge gegen 19 Uhr begonnen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es bei der Nutzung der App Stores wieder häufiger zu Fehlern, so wurden uns wieder vermehrt Probleme mit dem Download von Updates in Verbindung mit der Fehlermeldung „Download der App nicht möglich“ gemeldet.