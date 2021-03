AirChord: App als „Analog-Eingang“ für den HomePod

Mit der für iPhone und iPad erhältlichen App AirChord bietet sich die Möglichkeit, Analog-Audio an drahtlose Lautsprecher zu streamen. Beispielsweise könnt ihr einen Plattenspieler per Miniklinke-Adapter an ein iPad anschließen und das Audiosignal dann mittels AirPlay an einen HomePod oder anderen drahtlosen Lautsprecher schicken.

Neben dem Streamen über AirPlay wird auch die drahtlose Audioübertragung über Bluetooth unterstützt. Als Anwendungszweck nennt der Entwickler hier beispielsweise die Verwendung in Verbindung mit einem drahtlosen Kopfhörer. Offiziell liegt die kostenlose App aktuell in Version 1.2 vor.

Das letzte Update für AirChord liegt schon knapp ein Jahr zurück, damals wurde auch die Unterstützung von Stereo nachgerüstet. Hinter verschlossenen Türen hat sich der Entwickler seither mit der Weiterentwicklung seiner App beschäftigt und bittet interessierte Nutzer jetzt zur Teilnahme am Beta-Test von AirChord 2. Als Hauptfunktion soll die neue Version für umfassende Unterstützung von AirPlay 2 sorgen.