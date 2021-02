Mac App Store: „Download der App nicht möglich“ immer häufiger

Die Anzahl der Nutzer-Hinweise, die Problem beim Download verfügbarer Aktualisierungen aus dem Mac App Store haben, hat seit Anfang der Woche ordentlich zugenommen. Als problematisch erweisen sich hier vor allem die zur Verfügung stehenden Updates. Diese lassen sich auf vielen Rechnern seit dem Wochenbeginn nicht mehr in einem Rutsch installieren, sondern brechen immer wieder mit der gleichen Fehlermeldung ab.

Download der App nicht möglich

So zeigt der Mac App Store Anwendern, die auf die Verfügbarkeit mehrerer Updates mit einem Klick auf „Alle aktualisieren“ reagieren, inzwischen sehr häufig die Fehlermeldung „Download der App nicht möglich“ an und informiert darunter wenig konkret: „[Mac App] konnte nicht installiert werden. Versuche es später erneut“. Dabei bleibt die Fortschrittsanzeige vorübergehend eingeblendet und verhindert so den erneuten Klick auf „Aktualisieren“.

Apps scheinbar wahllos betroffen

Der Fehler tritt dabei immer nur vorübergehend auf und betrifft unterschiedliche Mac-Applikationen scheinbar wahllos. Merkwürdig ist: Anwender die sich dazu entschließen die App, die gerade in die Fehlermeldung läuft, vom System zu löschen, können die Aktualisierung umgehend einspielen. Alle andere müssen häufig nur einige Stunden waren, werfen die Updates dann noch mal an und haben dann keine Probleme mehr mit den soeben noch angekreideten Applikationen.

Allerdings: Wer einmal in den Fehler gelaufen ist, hat gute Chancen, dass beim nächsten Update-Versuch andere Anwendungen mit dem selben Fehler konfrontiert werden.