Apple erweitert sein „Programm für unabhängige Reparaturanbieter“

Apple will sein Programm für unabhängige Reparaturanbieter im Laufe des Jahres auf 200 Länder ausweiten. Noch in dieser Woche kommen knapp 40 neu Länder und Regionen hinzu. Gestartet wurde das Angebot 2019 zunächst in den USA und im letzten Jahr dann auf Europa und Kanada ausgeweitet. Apple zufolge gibt es bereits mehr als 1.500 Standorte von unabhängigen Reparaturanbietern in den drei bislang schon unterstützten Regionen.

Mit der Maßnahme erweitert Apple sein Serviceangebot und erlaubt unabhängigen Dienstleistern, zertifizierte Reparaturen für iPhone und Mac anzubieten. Apple stellt dafür neben Originalteilen und Serviceunterlagen auch Diagnosewerkzeuge bereit und bietet Schulungen für die ausführenden Mitarbeiter an. Allerdings sind die Leistungen auf Reparaturen außerhalb der Garantie beschränkt und schließen zudem nur ausgewählte Dienstleistungen ein, beispielsweise den Austausch von Display und Batterie beim iPhone oder von Hauptplatine und Grafikkarte beim Mac.

Die Einführung des Apple-Programms im Jahr 2019 wurde auch als Reaktion auf Kritik durch Organisationen gesehen, die sich für unabhängiger Reparaturmöglichkeiten einsetzen. Entsprechende gesetzliche Vorschriften sind mittlerweile in einzelnen US-Bundesstaaten in Kraft getreten und werden auch in der EU diskutiert.

Teilnahme mit strengen Auflagen verknüpft

Apple verknüpft die Teilnahme an seinem Programm für unabhängige Reparaturanbieter mit strengen Anforderungen. So wird nicht nur vorausgesetzt, dass die Betriebe in repräsentativen Geschäftsräumen untergebracht sind, der iPhone- und Mac-Hersteller behält sich auch das Recht vor, im Rahmen von Prüfungen Geschäftsunterlagen einzusehen. Die mit den Arbeiten betrauten Techniker müssen über Apples Global-Service-Exchange-Programm entsprechende Online-Kurse abschließen und diese produktbezogenen Zertifizierungen jährlich wiederholen.

Bei der Suche nach über das Programm zertifizierten Unternehmen unterstützt Apple mit einem Online-Formular. Mithilfe dieser Webseite lässt sich überprüfen, ob ein Reparaturanbieter von Apple zertifiziert ist und somit Zugriff auf Originalersatzteile und -reparaturressourcen von Apple hat.