App-Store-Regeln: EU prüft weiterhin auf Einhaltung des DMA

Die Europäische Kommission holt derzeit offenbar die Meinung von Entwicklern und mit dem Thema befassten Nutzer ein, um zu prüfen, ob Apple die Vorgaben des Gesetzes über digitale Märkte (DMA) in ausreichendem Maß erfüllt. Andernfalls drohen dem iPhone-Hersteller tägliche Strafzahlungen.

Bereits im Frühjahr hatte die EU Apple mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Millionen Euro belegt, weil die Regeln des App Store Entwicklern daran gehindert hätten, beispielsweise Links zu externen Bezugsquellen innerhalb ihrer Apps zu setzen oder direkte Preisvergleiche zwischen dem App Store und anderen Angebotsplattformen zu ermöglichen. Nach Ansicht der Behörden verstießen diese Regeln gegen das europäische Wettbewerbsrecht. Apple hat daraufhin Anpassungen bei seinen Vorgaben für Entwickler vorgenommen.

Spotify will sein Abo nicht über den App Store verkaufen

Wie das Magazin Politico berichtet, hat die EU-Kommission bereits im August vertrauliche Fragebögen zu diesem Thema versenden lassen. Auf diesem Weg sollen sich direkt Betroffene dazu äußern, ob sie die Anpassungen von Apple inzwischen als ausreichend bewerten. Ganz besonders steht Apple bei diesem Thema im Konflikt mit Konzernen wie Spotify und Meta. Auch der Epic-Chef Tim Sweeney hat die Vorgaben Apples in der Vergangenheit mehrfach als als unrechtmäßige Gängelung zur Sicherung der eigenen Marktstellung bezeichnet bezeichnet.

Warten auf die finale Entscheidung

Apple selbst geht einer Stellungnahme gegenüber Politico davon aus, dass die im Juni vorgenommenen Anpassungen ausreichend sind, um die europäischen Vorgaben zu erfüllen. Zwischenzeitlich schien es, als würde die EU-Kommission sich auf dieser Ebene mit Apple einigen.

Für eine finale Entscheidung in dieser Angelegenheit gibt es keinen festen Zeitplan. Allerdings behält sich die EU-Kommission vor, bei unzureichenden Anpassungen Strafen auch rückwirkend zu verhängen. Apple hat unabhängig davon bereits angekündigt, gegen die bisherige Entscheidung der EU in Berufung zu gehen.