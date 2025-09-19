Smarthome-Box von Rademacher: Über Matter in Apple Home

Der im Münsterland ansässige Smarthome-Anbieter Rademacher ist bislang weitgehend unter unserem Radar geflogen. Mit dem im vergangenen Monat veröffentlichten Update für seine SmartHome Box hat das Unternehmen dem Leistungsumfang seiner Geräte ein ganzes Stück mehr Flexibilität verpasst. Das Gateway ist jetzt mit dem Matter-Standard kompatibel. In der Folge lassen sich zahlreiche Produkte aus dem Portfolio auch in Plattformen wie Apple Home integrieren.

Im Anschluss an die Installation der neuesten Software für die Smarthome-Zentrale und Komponenten kann nach aktuellem Stand gleich ein ganzer Schwung von Rademacher-Produkten über Matter in andere Plattformen eingebunden werden. Der Hersteller nennt hier nicht nur Standard-Geräte wie Schalter, Zwischenstecker oder Beleuchtungsprodukte, sondern auch Sonnenschutzgeräte wie zum Beispiel Gurtwickler und Rohrmotoren, Zeitschaltuhren oder Unterputz- und Hutschienenaktoren. In welchem Umfang die Geräte dann jeweils auch über Matter ansprechbar sind, hängt neben dem Matter-Standard auch von der Umsetzung der einzelnen Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa ab.

Aktuelles Smarthome-Gateway wird vorausgesetzt

Die Matter-Unterstützung steht allerdings nur für die aktuelle Generation der Smarthome-Schaltzentrale von Rademacher zur Verfügung. Besitzer des Vorgängers können beim Kauf des neuen Modells für begrenzte Zeit einen Preisnachlass beantragen. Informationen dazu finden sich ganz unten auf der Info-Webseite zum Matter-Upgrade für die Box. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Durchführung des Matter-Updates und der Einbindung in Apple Home hat der Hersteller hier bereitgestellt.

Rademacher präsentiert sich als europäisches Unternehmen und betont, dass seine Produkte in Deutschland und Frankreich hergestellt werden. Dem Unternehmen zufolge sind rund fünf Millionen Häuser mit seinen Produkten ausgestattet. Das Produktangebot des Unternehmens erstreckt sich auf die Bereiche „Rollladen und Sonnenschutz“, „Licht und Heizung“ sowie „Sicherheit und Garage“.