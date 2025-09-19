ifun.de — Apple News seit 2001. 44 611 Artikel

Neben Farben auch Symbole verfügbar

macOS Tahoe: Ordner-Optik und Safari-Farben anpassen
Das neue Design von macOS 26 Tahoe macht sich auf dem Mac auch durch neue und kräftige Farben im Finder sowie teils auch in den Anwendungen von Apple bemerkbar. Das entspricht nicht unbedingt jedem Geschmack. Es gibt jedoch verschiedene Möglichkeiten, die Optik anzupassen.

Beispielsweise kann die Farbdarstellung im Menübereich von Safari-Fenstern mitunter fast schon störend sein. Der Apple-Browser übernimmt, sobald mehrere Tabs in einem Fenster geöffnet werden, die Hauptfarbe der jeweiligen Webseite in seinen Menübereich. Diese Funktion lässt sich jedoch auch problemlos abstellen – ihr müsst nur wissen, wo.

Safari Farbe Tab Anpassen

Der benötigte Schalter versteckt sich in den Safari-Einstellungen im Bereich „Tabs“. Achtet dort auf den Bereich „Erscheinungsbild“ und das Auswahlfeld „Farbe in Tableiste anzeigen“. Wird dieser Haken entfernt, dann wird der Menübereich von Safari in neutralem Grau angezeigt.

Allgemeine Ordnerfarbe ändern

Auch das dunkle Blau der Ordnersymbole im Finder von macOS Tahoe stößt nicht durchweg auf Zustimmung. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, die Darstellung nach eurem Geschmack anzupassen. Anders als beim Safari-Beispiel oben holt man in diesem Fall aber nicht einfach die alten Einstellungen zurück, sondern kann unter macOS Tahoe eine beliebige Farbe für die Ordner-Darstellung auswählen.

Macos Tahoe Ordnerfarbe Anpassen

Um die Standardfarbe für die Ordnerdarstellung unter macOS Tahoe zu ändern, müsst ihr die Systemeinstellungen und dort den Bereich „Erscheinungsbild“ aufrufen.

Einzelne Ordner anpassen und mit Symbolen versehen

Doch damit nicht genug. Ihr habt auf dem Mac jetzt die Möglichkeit, jedem Ordner eine eigene Farbe zuzuweisen und diesen zudem mit Grafiken oder Emojis zu schmücken.

Macos Ordner Farbe 1053

Wenn ihr diese Neuerung nutzen wollt, wählt ihr einfach per Rechtsklick oder das Ablage-Menü in der Menüleiste die Option „Ordner anpassen“ aus. Darauf öffnet sich ein Menü, das nicht nur eine gezielte Farbanpassung erlaubt, sondern auch zahlreiche Symbole und Emojis anbietet, mit denen sich das Erscheinungsbild der Ordner anpassen lässt.

19. Sep. 2025 um 12:51 Uhr von Chris


  • Ein Ordner mit dem grünen Tag wird auch in grün dargestellt im Finder. Unter macOS kann man das deaktivieren.

    Aber wie mache ich das unter iOS? Jemand eine Idee?

  • Weiß jemand, wie man mehrere Ordner die Farbe und ein Symbol erstellen kann

  • Auch 15.7 wurde mit dem Safari 26 beglückt. Wenn man die Lesezeichen links einblendet wird dort auch immer eine Beschreibung eingeblendet was die Liste sehr unübersichtlich macht. Kann man das wieder „normal“ einstellen?

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
