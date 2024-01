App-Store-Öffnung: Apple warnt vor Risiken – Schweiz bleibt außen vor

Apple hat den größten Teil der für März angekündigten Neuerungen auf die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union beschränkt. Die Anpassungen an die Betriebssysteme und vor allem die den App Store betreffenden Änderungen erfolgen auf Druck der neuen Gesetzgebung hin. Apple wurde mit Blick auf diese Angebote von der EU als sogenannter „Torwächter“ klassifiziert, iOS, Safari und der App Store werden dabei als „zentrale Plattformdienste“ eingestuft. Apple muss daher die im Gesetz über digitale Märkte genannten Auflagen somit bis spätestens 7. März umgesetzt haben.

Die wesentlichen Punkte drehen sich hierbei um die Möglichkeit zur Installation von iOS-Apps aus anderen Quellen wie Apples App Store und die in den App Stores möglichen Bezahlmöglichkeiten. Die Vorgaben die App-Installation betreffend wirken sich in erster Linie auf das Angebot für iPhone und iPad aus, wo sich Software bislang nur über die offiziellen Apple-Kanäle installieren lässt. Die Auflage, künftig auch andere Abrechnungsformen als Apples „App-Store-Währung“ für die Abrechnung von In-App-Käufen zuzulassen, wird auf allen Apple-Plattformen für Änderungen sorgen und betrifft neben iOS auch den Kauf von Apps und Inhalten auf dem Mac, dem iPad, der Apple Watch und Apple TV.

Apple wird nicht müde zu betonen, dass die von der EU geforderten Anpassungen mit gravierenden Risiken für seine Kunden verbunden sind. Die Regulierung der EU habe die Datenschutz- und Sicherheitsbedrohungen seiner Kunden unvermeidlich erhöht. Daher stelle man es Entwicklern frei, bei den bisher geltenden Geschäftsbedingungen zu bleiben.

Die Änderungen, die wir heute ankündigen, erfüllen die Anforderungen des Gesetzes über digitale Märkte in der Europäischen Union und tragen gleichzeitig dazu bei, die Nutzer in der EU vor den unvermeidlichen erhöhten Datenschutz- und Sicherheitsbedrohungen zu schützen, die diese Regulierung mit sich bringt. Unsere Priorität bleibt es, unseren Nutzern in der EU und auf der ganzen Welt die bestmögliche und sicherste Erfahrung zu bieten.

-Phil Schiller, Apple Fellow