App Store Awards 2021: Dies sind Apples „Apps des Jahres“

Was das „Spiel des Jahres“ angeht, unterscheidet Apple zwischen einem iPad- und einem iPhone-Preisträger, obwohl beide Titel als Universal-Apps auf beiden Geräten installiert werden können. Auf dem iPhone ist League of Legends: Wild Rift das Spiel des Jahres, auf dem iPad MARVEL Future Revolution .

Nachdem Apple erst am Dienstag die hauseigenen Apple Music Awards 2021 an zahlreiche internationale Musiker und Musikerinnen verteilt hat, präsentiert der Konzern heute seine App Store Awards 2021 und ehr mit diesen herausragende Applikationen für Mac, Apple TV, iPhone und iPad. Selbst die Apple Wacht wurde von der Zusammenstellung in diesem Jahr berücksichtigt.

