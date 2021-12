Mx Power Gadget: CPU-Monitor für Apples M1-Chips

Ergänzend zu der unter macOS ab Werk standardmäßig verfügbaren Aktivitätsanzeige, informiert das Intel Power Gadget über die aktuellen Werte von Temperatur-Sensoren, zeigt die Energieaufnahme und die anliegende Taktrate des Prozessors an. Die Echtzeitwerte werden dabei in Verlaufsgraphen festgehalten und können auf Wunsch auch in einer Logdatei gesichert werden.

In den zurückliegenden Jahren konnten sich MacBook-Nutzer, die sich (aus welchen Gründen auch immer) für die Auslastung der in Apples Laptops verbauten Prozessoren interessierten auf einen von Intel bereitgestellten Gratis-Download verlassen: das Intel Power Gadget .

