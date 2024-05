Sonos Ace ist offiziell: Es ist (nur) ein Bluetooth-Kopfhörer

Die Gerüchte kennen wir seit Jahren, heute nun haben die Audio-Experten von Sonos den ersten Kopfhörer im eigenen Portfolio offiziell gemacht: Der erste Sonos Kopfhörer hört auf den Namen Sonos Ace und wird ab dem 5. Juni für 499 Euro in den beiden Farbvarianten Schwarz und Soft Weiß erhältlich sein. Die Vorbestellungen ind ab heute möglich.

Sonos Ace kostet 499 Euro

Was eigentlich ein Raunen durch die Menge schicken sollte, dürfte bei vielen Sonos-Fans aktuell wohl nur ein Kopfschütteln provozieren. Hatte der Anbieter, wohl in Vorbereitung auf die Ankündigung des Sonos Ace, erst kürzlich eine neue Controller-Applikation an den Start gebracht, deren Entwicklungsstadium viele Bestandskunden völlig entgeisterte.

Die halbfertige Anwendung ließ so viele Funktionen vermissen, dass Sonos enttäuschte Anwender nicht nur zu einer Fragestunde einlud, sondern auch einen Zeitplan veröffentlichte, wann die über Bord geworfenen Funktionen wieder zurückkehren sollen.

Nur ein Bluetooth-Kopfhörer

In eben jenem Umfeld präsentiert Sonos nun einen 500-Euro-Kopfhörer, der, von einem Zusatz-Feature abgesehen, funktional als ganz konventioneller Bluetooth-Kopfhörer beschrieben werden muss.

Der Sonos Ace taucht nicht als „Raum“ im persönlichen Sonos-Setup auf und bietet sich nicht als WLAN-Headset an, sondern setzt auf die direkte Bluetooth-Verbindung mit dem iPhone.

Sicher, der Sonos Ace verfügt über eine Geräuschunterdrückung, liefert verlustfreies 3D-Audio, macht einen sehr attraktiven Eindruck und implementiert erstmals die neue TrueCinema-Technologie von Sonos, besitzt ansonsten aber keine Multiroom-Besonderheiten, wie das „Mitnehmen“ zu Hause laufender Wiedergabelisten oder das Einklinken in eine bestehende Gruppe. Der Ace ist nur ein Bluetooth-Kopfhörer.

Kleine Besonderheit: Wer über die größte Soundbar des Anbieters verfügt, die sogenannte Sonos ARC, der kann den TV-Ton mit nur einem Tastendruck an den Sonos Ace übergeben. Sonos spricht hier von „TV Audio Swap“. Eine Zusammenarbeit mit anderen Sonos-Lautsprechern ist derzeit jedoch nicht vorgesehen.

Ab Juni im Handel, TrueCinema erst später

Der Sonos Ace verfügt über acht positionsbestimmende Mikrofone, bringt es auf 30 Stunden Hör- beziehungsweise Sprechzeit und setzt auf einen USB-C-Port zum Nachtanken von Energie. Der Sonos Ace wiegt 312 Gramm, unterstützt Bluetooth 5.4 und misst 191 mm x 160 mm x 85 mm.

Die TrueCinema-Technologie, die laut Sonos die Umgebung präzise analysiert, um einen kompletten Surround Sound wiedergeben zu können, soll zudem erst mit einem Software-Update später im Jahr zur Verfügung gestellt werden.