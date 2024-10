App Buddy: Helfer-Programm für die Mac-Apps von Sindre Sorhus

Die neu von Sindre Sorhus veröffentlichte Mac-Anwendung App Buddy mutet zunächst etwas komisch an. Ein Entwickler bietet eine App an, mit deren Hilfe sich erweiterte Einstellungen und Funktionen für die übrigen von ihm angebotenen Programme abrufen lassen. Der Grund für diesen Umweg ist im sogenannten „Sandbox-System“ von Apple zu suchen. Hierbei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, die neben macOS auch in iOS und iPadOS implementiert ist. Apps lassen sich standardmäßig nur in einer isolierten Umgebung ausführen, der sogenannten „Sandbox“. Dieser Bereich wird streng kontrolliert und ist strikt von anderen Apps und dem Betriebssystem getrennt.

Über den Mac App Store angebotene Programme müssen diese Richtlinien einhalten, was je nach der Funktion der Anwendung auch für Einschränkungen sorgen kann. App Buddy stellt nun eine Ergänzung für die von Sindre Sorhus angebotenen Mac-Programme dar, mit deren Hilfe sich zusätzliche Funktionen wie das Sichern oder Wiederherstellen von Einstellungen oder das Zurücksetzen von Privatsphäreeinstellungen aufrufen lassen.

Optionale Leistungserweiterung

App Buddy ist keinesfalls ein Muss, wenn man irgendwelche der Apps von Sorhus verwendet. Hier und da kann die Anwendung jetzt schon brauchbare Zusatzfunktionen bereitstellen, vor allem plant der Entwickler aber, den Leistungsumfang der App stetig zu erweitern. Neben Extrafunktionen für seine Sandbox-Anwendungen soll es damit künftig auch möglich seine, die verschiedenen Programme komplett zu löschen oder gezielt die Daten einzelner Apps zu entfernen.

Sorhus zählt zu den aktivsten Indie-Entwicklern für Mac- und iOS-Anwendungen. Insgesamt verantwortet Sorhus bereits mehr als 50 verschiedene Apps, von denen ein großer Teil kostenlos erhältlich ist. Zu den kommerziell von dem Entwickler angebotenen Programmen gehören bekannte Namen wie Lungo, die Kalender-App Dato oder der Menüleisten-Manager Spaced.