Shargeek 170: Akku-Powerpaket tanzt optisch aus der Reihe

Beim Blick auf den Shargeek 170 denkt man erstmal nicht zwangsläufig an eine Powerbank. In Form und Größe ist das Zubehör fast identisch mit dem Sonos Roam. Musik könnt ihr damit allerdings nicht hören, dafür jedoch andere Geräte mit ordentlich Ladeleistung versorgen.

Der Shargeek 170 kann seine maximale Ausgangsleistung von 170 Watt über zwei USB-C-Anschlüsse und eine USB-A-Buchse abgeben. Bei zwei verbundenen Geräten können gleichzeitig bis zu 140 Watt über USB-C und 30 Watt über USB-A abgegeben werden. Schließt man zwei Notebooks nebeneinander über USB-C an den Akku an, können diese gleichzeitig mit 100 Watt und 65 Watt geladen werden. Und auch bei drei verbundenen Geräten ist der Akku noch in der Lage, bis zu 65 Watt über USB-C auszugeben. Umgekehrt lässt sich der Akku über USB-C mit bis zu 140 Watt auch entsprechend schnell wieder aufladen.

Auch Geräte mit nur geringer Leistungsaufnahme können mithilfe des Shargeek 170 geladen werden. Durch zweifaches Drücken der Ein-Aus-Taste aktiviert man einen sogenannten Niedrigstrommodus, der für die Verwendung mit Geräten wie den AirPods oder der Apple Watch gedacht ist.

Die Tatsache, dass der Shargeek 170 optisch aus der Reihe tanzt, macht dann auch deutlich, woher die stattliche Kapazität von 24.000 mAh des Akkus kommt. Im hinteren Bereich sieht man sechs blaue Batteriezellen integriert, während sich hinter der Klarsichtfront die Hauptplatine mit einem integrierten Farbdisplay befindet.

Die Bildschirmanzeige informiert nicht nur über den aktuellen Füllstand der Akkuzellen, sondern zeigt je nach Betriebsmodus auch an, mit welcher Leistung der Akku gerade entladen oder geladen wird und wie lange es bei diesem Wert dauert, bis er komplett leer oder wieder gefüllt ist.

Etwas teurer aber extravagant

Preislich finden sich mit gleicher Leistung wohl auch günstigere Alternativen. Optisch ist der Shargeek 170 auf jeden Fall ein Ausnahmegerät. Mit knapp 700 Gramm bringt der Akku allerdings seiner Kapazität entsprechend ordentlich Gewicht auf die Waage, das dreieckige Gehäuse liegt allerdings sehr gut in der Hand. Zusätzlich zu einem USB-C-Kabel mit Nylonmantel ist ein passender Stoffbeutel im Lieferumfang enthalten.

Der Hersteller gibt als offizielle Preisempfehlung für den Shargeek 170 stolze 189,99 Euro an. Die meiste Zeit ist der Akku aber schon für 129 Euro zu haben.