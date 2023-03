Anker EverFrost: Akku-betriebene Kühl- und Gefrierbox für unterwegs

Anker bietet die EverFrost-Box jetzt in drei verschiedenen Größen über Kickstarter zur Vorbestellung an. Die Auslieferung soll ab Juni erfolgen. Mit 33 Litern Fassungsvermögen ist das kleinste Modell im Vorverkauf für 403 Euro erhältlich, die offizielle Preisempfehlung liegt bei 734 Euro. Der EverFrost mit 43 Litern kann vorab für 431 Euro bestellt werden während die Preisempfehlung des Herstellers hier bei 780 Euro liegt. Für das größte Modell mit 53 Litern Volumen muss man vorab 523 Euro rechnen, die Preisempfehlung von Anker liegt hier bei 872 Euro.

Die Akku-Kühlbox von Anker soll sich als leistungsfähige Alternative zu den bislang in diesem Segment erhältlichen Produkten erweisen. Anker verspricht verglichen mit herkömmlichen Lösungen nicht nur annähernd die doppelte Kapazität, sondern vor allem auch hervorragende Leistungsdaten. So lässt sich die Temperatur von Speisen und Getränken dem Hersteller zufolge innerhalb von nur 30 Minuten von 25 Grad Celsius auf den Gefrierpunkt senken. Maximal sind sogar Gefriertemperaturen von bis zu 20 Grad unter Null möglich. Ausschlaggebend für diese imposanten Eckpunkte ist die Tatsache, dass die EverFrost-Box mit einem leistungsfähigen Kühlkompressor arbeitet.

