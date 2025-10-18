Aqara G100: Ein Blick auf die günstige Kamera mit Apple-Home-Anbindung

Aqara hat mit dem Modell G100 eine noch recht neue WLAN-Kamera für den Innen- und Außenbereich im Programm. Das Gerät lässt sich einfach einrichten, liefert ein gutes Bild und ist mit Apple Home kompatibel. Der angesichts dieser Eckdaten gute Preis war Grund für uns, einen Blick auf die Aqara G100 zu werfen. Der Hersteller bietet die Kamera für 37,99 Euro über Amazon an.

Die Aqara G100 sieht eigentlich wie eine klassische Kamera für Innenräume aus. Das kompakte und schlichte Gerät wird in den Gehäusefarben Weiß und Schwarz angeboten und ist mit einer in den Standfuß integrierten Scharnierhalterung ausgestattet. Darüber lässt sich das Objektiv seitlich und in der Höhe ausrichten.

Auf die Wetterfestigkeit deuten das fest ins Gehäuse integrierte Anschlusskabel und eine mitgelieferte Gummidichtung hin. Die Kamera wird über USB-C mit Strom versorgt, besitzt allerdings keine Anschlussbuchse. Stattdessen ragt ein kurzes Kabelstück aus dem Gehäuse, in das man das ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Anschlusskabel steckt und die Verbindung durch den Gummiüberzug vor Witterungseinflüssen schützt. Das passende Netzteil (5V/1A) muss man selbst beisteuern.

Für den Einsatz im Außenbereich gibt Aqara die Schutzart IP65 an, die aussagt, dass die Kamera gegen Strahlwasser geschützt ist und somit auch einen Regenguss übersteht. Der Fuß der Kamera lässt sich mit einer Schraube auch an Wänden oder an der Decke befestigen. Bei Bedarf kann das Kamerabild über die App-Einstellungen umgekehrt werden.

Per QR-Code in Apple Home einbinden

Die Inbetriebnahme der G100 erfolgt über die Aqara-App oder direkt in Apple Home. Beide Wege gestalten sich unkompliziert, da die Kamera per QR-Code eingebunden wird. Die G100 unterstützt auch HomeKit Secure Video und bietet iCloud-Abonnenten damit die Möglichkeit, die Aufnahmen auf Apples Servern zu speichern.

Die Kamera und die zugehörigen Einstellungen in der Aqara-App

Aqara stellt standardmäßig nur die Möglichkeit zum Live-Zugriff bereit. Der Hersteller bietet umfangreiche Zusatzfunktionen wie die Möglichkeit zur Cloud-Speicherung von Ereignissen oder zur Personenerkennung an, hierfür ist allerdings der Abschluss eines HomeGuardian-Abonnements zum Monatspreis von 9,99 Euro nötig. Für eine „kleine“ Kamera wird sich das kaum lohnen.

Der Slot für die microSD-Karte

Positiv steht hier zudem dagegen, dass die Kamera das Speichern von Aufnahmen auf einer microSD-Karte oder NAS-Laufwerken unterstützt. Zudem ist auch die Bildübertragung über das RTSP-Protokoll möglich.

2K-Auflösung und Gegensprechfunktion

Die G100 liefert ein für diese Preisklasse sehr gutes Bild mit 2K-Auflösung (2304 × 1296 Pixel) und einem Blickwinkel von 140 Grad. Bei Nacht arbeitet das Gerät im Infrarotmodus mit Schwarzweiß-Darstellung, der schon bei schwachen Lichtverhältnissen wieder zur Farbdarstellung wechselt.

Aqara G100 in Apple Home: Rechts bei Dunkelheit, links mit frühem Tageslicht

Im Gerät sind Mikrofon und Lautsprecher verbaut, damit lässt sich eine Gegensprechfunktion mit, wie für diese Geräteklasse üblich, schlichter aber ausreichender Klangqualität realisieren. Auch die Audioaufnahmen beim Zugriff auf den Livestream oder auf erfasste Ereignisse sind in Ordnung.

Günstige und vielseitige Smarthome-Kamera

Insgesamt bietet Aqara mit der G100 ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere für Nutzer mit Apple-Home-Anbindung. Der Hersteller vertreibt seine Produkte in Deutschland über Amazon. Dort werden als regulärer Preis für die Kamera 39,99 Euro angegeben, aktuell sind beide Farbvarianten für jeweils 37,99 Euro erhältlich.