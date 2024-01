Analyst: Apple Vision Pro noch 2024 auch in Europa

Die Apple Vision Pro wird sich ab diesem Freitag vorbestellen lassen und startet am 2. Februar ganz offiziell in den Handel. Kaufen lässt sich das neue Headset vorerst jedoch ausschließlich in den Vereinigten Staaten. Mit etwas Glück könnte sich dies jedoch schon im laufenden Jahr ändern.

Apple is likely to release Vision Pro outside the U.S. market before WWDC 2024 / Apple可能在WWDC 2024前,於美國以外市場發售Vision Prohttps://t.co/YorWSLEuEf — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 16, 2024

So meldet der auf Apple spezialisierte Analyst Ming-Chi Kuo heute, dass die Apple Vision Pro ihre US-Exklusivität bereits im laufenden Jahr aufgeben und auch außerhalb der Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten werden könnte. Kuo stützt seine Angaben für gewöhnlich auf Quellen aus Apples Lieferkette und gilt vor allem im Umfeld der Apple-Zulieferer als hervorragend vernetzt.

Freigabe vor der WWDC 2024

Diesmal unterstreicht Kuo jedoch auch den strategischen Vorteil, der mit einer entsprechenden Vergrößerung des Marktes einhergehen würde. Um auf der WWDC 2024 die nächste Stufe der Apple Vision Pro zu zünden, und vielleicht sogar die erste Vorabversion von visionOS 2 zu präsentieren, würde sich Apple einen Bärendienst damit erweisen, die US-Exklusivität nicht schon im Vorfeld der Entwicklerkonferenz aufzuheben.

Zudem gäbe es konkrete Gründe, warum Apple die Apple Vision Pro bisher noch nicht außerhalb der Vereinigten Staaten zur Vorbestellung anbietet. Neben den geringen Stückzahlen, die bislang produziert wurden – Kuo geht von maximal 80.000 Exemplaren zum Start aus – sei die anfänglich reduzierte Verfügbarkeit einer sehr vorsichtigen Markteinführung geschuldet.

Apple will zuerst einen reibungslosen Verkaufsprozess etablieren. Erst wenn sich dieser auf dem gut kontrollierten US-Markt bewährt hat, folgen weitere Länder. Die Zwischenzeit nutzt Apple, um die Vision Pro an Vorschriften und Regulierungen in Märkten außerhalb der USA anzupassen. Zu den traditionell ersten Märkten neuer Apple-Produkte zählen Westeuropa, Japan, China und Australien Neuseeland.

visionOS App Store startet

Derweil ist der visionOS App Store am Dienstagabend an den Start gegangen und wird mit der Datenbrille kompatible Applikationen auch im Software-Kaufhaus auf dem iPhone gesondert auszeichnen.

Looks like Apple has just released the visionOS App Store! pic.twitter.com/zSdiY04JzF — (@DylanMcD8) January 16, 2024

Wie berichtet sollen die ersten Modelle der Vision Pro heute an ausgewählte Medienvertreter übergeben werden, diese benötigen den Zugriff auf die entsprechenden Apps.