Apple Vision Pro: Erste Tester kritisieren Gewicht und Tastatur

Zwei der populärsten Technik-Magazine der Vereinigten Staaten, die Technologie-Webseite The Verge und das Hardware-Blog Engadget, haben heute erste Hands-On-Berichte zur Apple Vision Pro veröffentlicht und liefern weitere Eindrücke vom Gerät, das sich diesen Freitag erstmals vorbestellen lassen wird.

Für Engadget haben sich Cherlynn Low und Dana Wollman die Vision Pro angesehen und gehen unter anderem auf die Tastatur-Performance der Datenbrille ein.

Schlechte Tastatur-Performance

Dana Wollman merkt an, dass die Texteingabe zu den frustrierendsten Aspekten während der Demo der Apple Vision Pro zählte. Zwar kennt die Brille mehrere Eingabeoptionen, darunter das Tippen mit den Fingern, die Texteingabe über Augenbewegungen und den Einsatz von Siri, allerdings schienen alle verfügbaren Methoden nicht für eine längere Nutzung geeignet.

Allein für die Testeingabe der Marke „Engadget“ in die Adressleiste von Safari benötigte Wollman mehrere Versuche. Eine Performance, die von einem Apple-typischen „It just works“ meilenweit entfernt sei. Vor allem die schwebende Tastatur sei laut Wollman deutlich verbesserungsbedürftig. Dies mache es schwierig, sich vorzustellen, wie sich die Vision Pro produktiv einsetzen lassen könnte.

Tragekomfort und Kopfschmerzen

Cherlynn Low ist auf den Tragekomfort der Vision Pro eingegangen und merkt an, dass Apple mit dem Dual Loop Band eine deutlich bessere Gewichtsverteilung hinbekommt als mit dem attraktiven Solo Knit Band.

Auf The Verge meldet Victoria Song, dass sie vor allem gegen Ende der Demo-Session bemerkte, wie viel das Headset doch wiegt. Im Anschluss an den Ausflug mit der Vision Pro machten sich demnach schon leichte Kopfschmerzen bemerkbar, die mit dem Absetzen des Headsets zwar wieder verschwanden, jedoch so signifikant ausgefallen zu sein scheinen, dass diese in einem der ersten Hands-on-Berichte zur neuen Produktkategorie thematisiert wurden.